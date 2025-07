Slovensko rokuje v Bruseli: Migaľ chce eurofondy aj na kompenzácie cien plynu a nové priority

Samuel Migaľ. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Revízia eurofondov a presun časti týchto peňazí na nové priority bude hlavnou témou stredajšieho rokovania ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa (nezávislý) s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre súdržnosť a reformy Raffaelom Fittom v Bruseli. Pôjde o ich prvé stretnutie medzi štyrmi očami, doteraz sa stretli iba na rokovaniach vo väčších formátoch aj s ďalšími ministrami členských krajín Európskej únie (EÚ), informuje osobitný spravodajca TASR.

„Ideme sa rozprávať v prvom rade o revízii eurofondov, o tej možnosti, že môžeme podľa priorít, ktoré si dnes stanovuje EÚ, zmeniť cieľ, na ktorý budú použité tieto financie. My sa do toho zapájame balíkom takmer 1,3 miliardy eur. Jednou z tém, ktorá bude dnes predmetom rokovania, je aj možnosť využiť financie z eurofondov na kompenzácie cien plynu,“ povedal Migaľ novinárom pred stretnutím s eurokomisárom.

V tejto súvislosti poukázal na to, že keď je Slovensko solidárne voči EÚ a Ukrajine, na druhej strane očakáva ústretovosť zo strany Únie pri téme plánovaného úplného ukončenia dovozu plynu z Ruska do EÚ. „Pretože my sme asi najviac dotknutí tým zastavením toku plynu do Európy. Očakávame spolupatričnosť Európy pri pomoci v rámci kompenzácie cien za plyn,“ konštatoval s tým, že zatiaľ nemá informácie o ďalších krajinách s podobnou požiadavkou.

Vláda v polovici júna rozhodla o dočasnom zablokovaní 1,26 miliardy eur z eurofondov, ktoré by mali byť predmetom revízie. Dôvodom bolo, že inak by hrozilo ich prepadnutie. Časť z týchto peňazí v sume 200 miliónov eur sa týka aj samospráv, ktoré tento krok kritizujú. Migaľ opätovne vyhlásil, že eurofondy pre samosprávy nie sú opatrením ohrozené a v prvom rade si musia spraviť svoje „domáce úlohy“, aby nehrozilo ich prepadnutie.

„Dávame peniaze do spoločného balíka, aby sme to mohli revidovať a určiť priority, kam tie peniaze pôjdu. Či už to bude duálne využitie, cesty, mosty, či už to bude voda, kanál, či to bude energetická transformácia,“ priblížil minister. Ďalšie dve aktuálne priority sú podpora konkurencieschopnosti a dostupnosť bývania.

Ďalšou témou, ktorú by chcel Migaľ pri rokovaní s eurokomisárom otvoriť, je priniesť eurofondy „do každého kúta Slovenska“. Získať by ich tak mohli napríklad aj obce do 1000 obyvateľov, ktoré sa v súčasnosti k čerpaniu eurofondov nedostanú.

Pripravovaná revízia by mala podľa ministra priniesť viaceré výhody. „To je jednak možnosť dlhšieho čerpania týchto peňazí o tri roky navyše, budeme mať voľné ruky na to, kam to investujeme, a my sami si povieme, ktoré sú tie naše priority, ktoré v rámci týchto piatich budeme chcieť využiť,“ priblížil s tým, že by k nim mohla pribudnúť aj šiesta možnosť, a to práve kompenzácia cien energií. Definitívny výsledok rokovaní s EK očakáva do polroka, o čom hovorí aj príslušné uznesenie vlády.