Slovensko riskuje vyššie ceny energií: Dodávatelia varujú pred dôsledkami nových pravidiel od ÚRSO

Foto: freepik.com/wirestock

Ku kritike novej plánovanej regulácie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorá by zásadne zmenila systém zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou, sa pridalo aj Združenie dodávateľov energií (ZDE). Slovensko touto zmenou riskuje rast cien, kolaps trhu s flexibilitou a ohrozenie stability siete, zdôraznilo vo štvrtok združenie.

„Namiesto toho, aby systém podporoval zodpovedné správanie a investície do flexibilných riešení, zavádza kolektívne tresty. Tým sa zničí motivácia optimalizovať spotrebu a podporovať stabilitu siete, čo je v priamom rozpore s trendmi v Európskej únii,“ uviedla predsedníčka ZDE Jana Ambrošová. Združenie priblížilo, že nová regulácia by mala vplyv na všetkých účastníkov trhu od domácností až po veľké priemyselné podniky, ktoré by mali platiť za každú spôsobenú odchýlku bez ohľadu na ich správanie alebo reálny prínos k stabilite siete.

Na základe odhadov ZDE môžu dodávatelia energií a podniky čeliť niekoľkonásobnému nárastu nákladov na odchýlky, čo nemajú ako absorbovať. Tieto náklady sa preto nevyhnutne premietnu do cien energií a následne aj tovarov a služieb, podčiarklo zduženie. Slovenské firmy vrátane kľúčových priemyselných odvetví by tak čelili poklesu konkurencieschopnosti na európskych trhoch, pričom vplyvy opatrení by sa podľa ZDE mohli prejaviť aj na vyšších cenách výrobkov a služieb.

Zásadný problém predstavuje aj ohrozenie rozvíjajúceho sa trhu s flexibilitou, ktorý je považovaný za jednu z hlavných ciest k dekarbonizácii a efektívnejšiemu fungovaniu energetickej sústavy. Navrhované opatrenia môžu navyše podľa združenia spôsobiť aj zhoršenie stability elektrizačnej sústavy. V snahe vyhnúť sa neúmerným nákladom môžu účastníci trhu obmedziť svoju aktívnu účasť na vyrovnávaní siete, čím sa zvýši zaťaženie podporných služieb a v krajnom prípade hrozí až riziko výpadkov, vysvetlilo ZDE.

Plánovanú zmenu kritizoval aj Klub 500 či Republiková únia zamestnávateľov. ÚRSO by mal pokračovať v odborných konzultáciách s účastníkmi trhu, ktoré by pomohli analyzovať všetky vplyvy navrhovaných opatrení na všetkých účastníkov trhu. Zároveň ÚRSO zvažuje posun účinnosti opatrení na 1. septembra, aby vytvoril priestor na ďalšiu odbornú debatu.