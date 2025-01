Slovensko nachádza podporu pri dodávkach plynu aj zo strany Maďarska, uviedol premiér

Aktualizované Foto: pexels.com/Magda Ehlers

Slovensko nachádza podporu aj zo strany Maďarska pri hľadaní možností dodávok plynu z južného smeru cez plynovod TurkStream. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po utorkovom stretnutí s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave. „Tak, ako sme včera (pondelok 20. 1.) našli podporu u našich tureckých partnerov, nachádzame podporu aj u maďarských partnerov, ktorí budú spoločne s nami hľadať všetky možnosti, aby Slovensko nebolo v budúcnosti odkázané len na dovoz drahšieho plynu zo západu alebo z iných oblastí, ale aby mohlo využívať aj bezpečné dodávky plynu z Ruska, ktoré majú samozrejme aj inú cenovú kvalitu, a ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité,“ podčiarkol Fico.

Pripomenul, že Slovensko má naďalej zmluvu na dodávku plynu s ruským Gazpromom a v súčasnosti je jediná možnosť, ako dostať tento plyn do strednej Európy, práve cez TurkStream. Ak bude možnosť, aby SR odoberala plyn z tohto južného smeru, Slovensku by to podľa Fica pomohlo v diverzifikácii a zároveň stabilizácii cien. Maďarskému premiérovi podľa vlastných slov poskytol všetky informácie, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti SR po zastavení tranzitu plynu cez územie Ukrajiny, o ktorý má Slovensko naďalej záujem. „Myslím si, že v tomto máme rovnaký názor, ak tvrdíme, že takéto rozhodnutie poškodí nielen Slovenskú republiku na tranzitných poplatkoch, ale poškodí celú Európsku úniu vrátane Maďarska, lebo sa vytvára obrovský tlak na rast cien energií v Európe.

A budeme spoločne pracovať na tom, aby túto našu filozofiu počúvali v Európskej komisii,“ doplnil Fico. Orbán rovnako poukázal na význam plynového prepojenia medzi SR a Maďarskom, ktoré sa vybudovalo v minulosti. „Ak nedostanete plyn z Ukrajiny, tak dostanete plyn cez Maďarsko, alebo zo západu za veľmi vysoké ceny. Čiže Maďarsko má teraz vyššiu zodpovednosť voči Slovensku a bude plniť svoje záväzky. To som pánovi premiérovi potvrdil, že túto zodpovednosť vnímame a budeme plniť,“ zdôraznil maďarský premiér. Mohlo by ísť podľa neho o navýšenie kapacity dodávok plynu o približne jednu miliardu metrov kubických (m3).

Stretnutie s Viktorom Orbánom bolo podľa neho spontánne, priateľské a obsahovo bohaté

Spontánne, priateľské a obsahovo bohaté. Také bolo podľa predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) utorkové stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Bratislave. Premiér zároveň pozval Orbána na oficiálnu návštevu Slovenska 19. marca, aby si touto formou mohli pripomenúť 30. výročie Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. „Som rád, že kvalita slovensko-maďarských vzťahov je v súčasnosti na najvyššej možnej úrovni, maďarsko-slovenské spolužitie nie je politickou témou. Nachádzame rovnaký názor nielen na dianie v našich krajinách, ale aj na medzinárodnej scéne,“ skonštatoval Fico.

Stretnutie s Orbánom označil za spontánne, priateľské a tematicky veľmi obsažné. „Hovorili sme o momentálnej situácii v Európskej únii, spomínali sme prvé kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ uviedol Fico. Dodal v tejto súvislosti, že v mnohých vyjadreniach a názoroch, napríklad na otázky migrácie či rodiny, sa s novým šéfom Bieleho domu stotožňuje. Svojho náprotivka informoval i o aktuálnych vnútropolitických otázkach SR vrátane aktivity opozície a jej kritiky postoja vlády v medzinárodno-politických otázkach. „Aj tu pri tomto stretnutí zdôrazňujem, že naším životným priestorom je EÚ a NATO, ale máme právo byť kritickí,“ zdôraznil Fico. Dodal, že obe vlády si uvedomujú zodpovednosť pripraviť svoje krajiny na rôzny vývoj, ktorý v Únii môže nastať.

Orbána takisto informoval o chystaných najnovších krokoch vlády vrátane ústavnej garancie iba dvoch pohlaví – muža a ženy. Maďarský premiér súhlasil s hodnotením vysokej kvality vzťahov oboch krajín, rovnako zdôraznil, že obe krajiny sú členmi EÚ a NATO. „A tak to aj ostane,“ zdôraznil. Zdieľa však rovnaký názor o dynamickom vývoji vo svete i v Európe. Myslí si dokonca, že s opätovným nástupom Trumpa na post amerického prezidenta sa Slovensko i Maďarsko dostávajú do hlavného myšlienkového prúdu západného sveta. „Západný svet stojí na dvoch nohách, európskej i americkej, a pri názoroch na migráciu či rodinu, ktoré sformuloval nový americký prezident a ktoré sa zhodujú s našimi názormi, sa stávame súčasťou myšlienkového mainstreamu západného sveta,“ uviedol Orbán.

Zopakoval, že Maďarsko má záujem o čo najskorší koniec vojny na Ukrajine, pranieroval zámery predlžovať konflikt, kritizoval i protiruské sankcie, ktoré poškodzujú záujmy členských krajín EÚ vrátane Maďarska i Slovenska. „Preto sme napríklad radi, že pán Fico sa nahlas ozval s kritikou rušenia tranzitu plynu cez Ukrajinu a poukázal na negatívny dosah tohto kroku na Európu,“ dodal. Takisto podporil Fica v jeho úsilí o obnovenie tranzitu. Obaja premiéri podporili úsilie Ukrajiny o vstup do EÚ, zdôraznili však, že integrácia sa musí diať v súlade s podmienkami, ktoré je potrebné splniť. Vstup Ukrajiny do NATO obaja odmietli.