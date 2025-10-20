Slovensko môže rátať s pomocou Česka: Pri odstavení ruského plynu je pripravený plán

Česko je pripravené pomôcť Slovensku v prípade, ak by z dôvodu odstrihnutia sa od dodávok ruského plynu malo problémy. Podľa stanice ČT24 to v pondelok uviedol končiaci český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Ministri členských krajín EÚ v pondelok podporili návrh na postupné ukončenie dovozu plynu z Ruska do EÚ, pričom úplný zákaz by mal začať platiť 1. januára 2028. Podľa dánskeho predsedníctva v Rade EÚ kompromis nepodporili len dva štáty. V minulosti mali k návrhu výhrady Slovensko a Maďarsko. Keďže však na presadenie návrhu stačila kvalifikovaná väčšina, bolo možné ho schváliť.
Krajiny svoj nesúhlas podľa Vlčka zdôvodnili tým, že nie sú schopné dodávať energetické suroviny inými trasami, na čo však nielen Česko, ale aj ostatné štáty reagovali, že to technicky možné je.
Slovensko sa za ponúknutú pomoc podľa Vlčka poďakovalo. „Kolegyňa (Denisa) Saková sa za tie ponuky opätovne poďakovala. Oni to vnímajú. My sme o tom spolu hovorili nielen dnes, ale aj pred 14 dňami, keď som bol v Bratislave na jadrovej aliancii (Európske jadrové fórum, pozn. TASR), sedeli sme spolu dve hodiny na večeri. Opätovne som o tých veciach hovoril, že tá možnosť tu je. Ale Slovensko ako také musí povedať, že o to stojí. Ak to Slovensko vysloví, my sme okamžite pripravení,“ podotkol český minister.
Na otázku, ako by prípadná česká pomoc vyzerala, odpovedal, že kapacita českej plynárenskej infraštruktúry je taká, že je ČR schopná viac-menej okamžite presmerovať dodávky plynu západnou cestou cez Lanžhot na Slovensko.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) mj ima