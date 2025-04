Slovensko má potenciál nahradiť 12 percent zemného plynu biometánom

Na snímke nová biometánová stanica, ktorú otvorili za obcou Veľké Bierovce v okrese Trenčín v utorok 29. apríla 2025. Je len druhou na Slovensku, do konca roka by ich mohlo byť desať. Biometán dokáže nahradiť zemný plyn a prispieť tak k dekarbonizácii a ozeleňovaniu celej energetiky. FOTO TASR - Milan Podmaník

Slovensko má potenciál vyrábať ročne 500 miliónov metrov kubických biometánu, čo je asi 12 percent aktuálnej ročnej spotreby zemného plynu. Počas otvorenia biometánovej stanice za obcou Veľké Bierovce v Trenčianskom okrese to povedal výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský. Biometánová stanica vo Veľkých Bierovciach je podľa neho po Jelšave len druhou na Slovensku, do konca roka by ich mohlo byť desať. Biometán dokáže nahradiť zemný plyn a prispieť tak k dekarbonizácii a ozeleňovaniu celej energetiky

„Bude to znamenať, že Slovensko spotrebuje oveľa menej zemného plynu, ktorý z veľkej časti dovážame. Biometán je náš zdroj, ktorý si vieme vyrobiť, čo je dôležité aj z pohľadu energetickej bezpečnosti. Biometán má v podstate nulovú uhlíkovú stopu, z pohľadu dekarbonizácie je to krok, ktorý pomáha plniť emisné ciele Slovenskej republiky,“ zdôraznil riaditeľ. Podľa konateľa spoločnosti Bioplyn Bierovce Martina Meliša nová biometánová stanica vznikla prerobením pôvodnej takmer 15-ročnej bioplynovej stanice, ktorá vyrábala len elektrickú energiu a teplo na ďalšie využitie. Spoločnosť stanicu zmenila na biometánovú, časť bioplynu, ktorá sa predtým spotrebovávala na výrobu elektriny, sa momentálne vtláča do siete spoločnosti SPP ditribúcia.

Ak by sa celá produkcia stanice vo Veľkých Bierovciach presmerovala na zásobovanie plynom konkrétnej dediny, dokázala by zásobiť asi 3000 domov počas celého roka. „Celkové náklady na prerobenie stanice na biometánovú boli asi tri milióny eur, 45 percent sme financovali z Plánu obnovy, zvyšok z vlastných zdrojov a z úveru. Ročná výroba bude asi štyri milióny kubických metrov biometánu, návratnosť investície je v závislosti od cien plynu asi štyri až päť rokov,“ doplnil Meliš. Ako dodal, vstupnou surovinou na výrobu biometánu sú biologicky rozložiteľné odpady – kuchynský odpad, rastlinné zvyšky, trávne senáže, kurací trus a v malej miere aj cielene pestované rastlinné produkty.