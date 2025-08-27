Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!

Slovensko je stále bez dodávok ruskej ropy. Tá k nám neprúdi po minulotýždňovom poškodení prečerpávacej stanice ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v závere minulého týždňa avizovala, že ropa by mala na Slovensko začať prúdiť o niekoľko dní.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková v piatok minulého týždňa informovala, že prevádzka poškodenej prečerpávacej stanice by mala byť obnovená o niekoľko dní. V optimálnom variante to malo byť podľa jej slov tento týždeň v pondelok.
Zisťovali sme teda, ako je to s dodávkami ruskej ropy na Slovensko. Ministerstvo hospodárstva zatiaľ na naše otázky o dodávkach ruskej ropy neodpovedalo. O niečo konkrétnejší bol prepravca ropy na území Slovenska, spoločnosť Transpetrol.
„Príjem ropy na Slovensko prostredníctvom ropovodu Družba bol dňa 21. augusta 2025 vo večerných hodinách prerušený. K prerušeniu čerpania ropy prišlo mimo územia Slovenskej republiky. V prípade akejkoľvek zmeny vývoja týkajúcej sa príjmu ropy na Slovensko Vám bude poskytnutá aktuálna informácia,“ uviedla spoločnosť v stredu popoludní pre web oPeniazoch.sk.
Mala by Ukrajina pokračovať v útokoch na ruskú ropnú infraštruktúru?
Na obnovenie dodávok si tak zrejme budeme musieť ešte počkať. Zásadné problémy však Slovensku bezprostredne pre prerušené dodávky nehrozia. Štát má totiž zásoby ropy a ropných výrobkov na 90 dní. „Momentálne žiadne riziká pre nás nehrozia. Aj Slovnaft má svoje zásoby, minimálne je to na 10 dní, čo sa týka ropy, má nejaké zásoby aj hotových ropných produktov,“ priblížila ešte minulý týždeň ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už tretíkrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.
Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.