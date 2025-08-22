Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!

Slovenská republika zváži možnosť žaloby, ak nevyrokuje výnimku alebo nebude kompenzovaná za ukončenie dovozu zemného plynu z Ruskej federácie.
Vyplýva to z odôvodneného stanoviska k nesúladu návrhu euronariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska so zásadou subsidiarity, ktorý s pripomienkami v piatok na svojom rokovaní schválila vláda. Materiál predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády.
„Vláda ukladá ministrovi spravodlivosti do 25. októbra 2025 zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerkou hospodárstva v prípade, ak rokovania nebudú viesť k vyjednaniu výnimiek alebo adekvátnych záväzných kompenzácií, vypracovanie analýzy možností podania žaloby z dôvodu porušenia zásady subsidiarity predmetným euronariadením,“ uvádza sa v uznesení vlády.
V materiáli sa navrhuje, aby vláda SR zobrala na vedomie návrh odôvodneného stanoviska k návrhu euronariadenia a odporučila Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne prerokoval návrh nariadenia a schválil odôvodnené stanovisko k nesúladu návrhu európskeho nariadenia so zásadou subsidiarity.
Súčasne sa navrhuje, aby vláda odporučila predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti, aby bezodkladne odoslal odôvodnené stanovisko k návrhu nariadenia predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedovi Rady EÚ a predsedníčke EK podľa článku 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality k Zmluve o EÚ.
„Pán premiér predložil na rokovanie vlády materiál, ktorý má ísť na prerokovanie do Výboru NR SR pre európske záležitosti. V ňom namietame a upozorňujeme Európsku komisiu, že tak ako koncipovala toto nariadenie, obsahuje disproporcie, čo sa týka jednotlivých článkov, na základe ktorých sa takto rozhodla. Nie je to úplne v súlade s európskym právom a na to upozorňujeme EK. O tom hovorí uvedený materiál,“ spresnila po rokovaní vládneho kabinetu podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).