Slovensko čaká výstavba novej jadrovej elektrárne: Príležitosť pre študentov aj stabilné dodávky energie

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Výhodou Slovenska pri stavbe nového jadrového zdroja je existujúca infraštruktúra, ktorá vyplýva z dlhodobej tradície krajiny vo využívaní jadrovej energie. Výstavba zdroja by mala priniesť, okrem iného, nové programy pre študentov a podporiť tak vzdelávanie novej generácie technikov. Uviedol to v stredu Petr Brzezina, prezident spoločnosti Westinghouse pre ČR a Slovensko, ktorá má v SR stavať nový jadrový zdroj.

„My máme kontakty s vysokými školami, pripravujeme aj nejaké programy pre študentov. Sme dohodnutí, že pokiaľ sa, samozrejme, do toho projektu zapojíme, tak budeme viac podporovať aj to, aby tu vyrastala nová generácia technikov a tých ľudí, ktorí budú schopní v budúcnosti elektráreň prevádzkovať a udržiavať,“ priblížil Brzezina.

Zároveň v regióne, kam patrí aj Slovensko, by mala prebiehať výstavba ďalších jednotiek, vďaka čomu sa budú môcť kapacity flexibilnejšie presúvať. Za ďalšiu výhodu považuje fakt, že dizajn reaktoru spoločnosti je hotový a využívaný by mal byť následne bez zmien. Existuje tak minimálne riziko toho, že by niečo nefungovalo alebo sa muselo prerábať, skonštatoval prezident spoločnosti pre ČR a Slovensko.

Brzezina vníma pozitívne aj pripravovanú medzivládnu dohodu medzi slovenskou vládou a vládou USA. Takáto dohoda podľa neho vytvára základ pre to, aby americká technológia spoločnosti dostala podporu oboch vlád.

Na prínos medzivládnej dohody upozornil aj veľvyslanec USA na Slovensku Gautam A. Rana. „Dúfame, že medzivládna dohoda bude pripravená na podpis v najbližších týždňoch. Opäť platí, že text bol schválený oboma stranami. Takže sa zaoberáme vecami, ako je preklad. Európska komisia taktiež schválila text. Takže sme skutočne v záverečnej fáze finalizácie a potom by mala byť dohoda pripravená na podpis medzi oboma vládami,“ doplnil veľvyslanec.