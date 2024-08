Slovensko a Maďarsko v Bruseli nepochodili: Komisia zamietla sťažnosť na ukrajinské ropné sankcie!

Premiéri Viktor Orbán a Robert Fico počas Ficovej návštevy v Budapešti v januári 2024. Foto: SITA

Európska komisia (EK) zamietla žiadosť Maďarska a Slovenska o sprostredkovanie konzultačného konania s Ukrajinou ohľadom sankcií, ktoré Kyjev uvalil na ruského výrobcu ropy Lukoil.

Podľa agentúry Reuters to v piatok povedal hovorca komisie. Brusel podľa neho nemá žiadne náznaky, že by sankcie znamenali riziko pre bezpečnosť dodávok energií do EÚ. Ruská ropa totiž ropovodom Družba cez Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a do Česka stále prúdi, dodal.

„Zdá sa, že sankcie, ktoré Ukrajina uvalila na Lukoil, nemajú vplyv na súčasný tranzit cez Družbu, ak Lukoil nie je oficiálne vlastníkom tej ropy,“ uviedol hovorca.

Slovensko a Maďarsko sa u EK sťažovali, že Ukrajina firmu Lukoil zaradila na svoj sankčný zoznam, čím potom zdôvodnila, prečo nemôže tranzit ropy od tejto ruskej firmy naďalej umožňovať. Budapešť a Bratislava tiež uviedli, že rozhodnutie Kyjeva im bráni v zásobovaní rafinériou touto ropou, čo ohrozuje bezpečnosť dodávok.

Považujete rozhodnutie Bruselu za správne? Áno Nie 32.02 % 67.98 % Hlasovalo: 178

Po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 zakázala EÚ dovoz ruskej ropy. Výnimku dostali Maďarsko, Slovensko a Česko pre dodávky ropovodom Družba. Južná vetva ropovodu, ktorá vedie cez Ukrajinu na Slovensko, do Maďarska a do Česka, je mnoho rokov hlavným zdrojom dodávok pre rafinérie v týchto krajinách.

Kyjev hovorí o nezmenenej preprave

Bratislava a Budapešť v polovici júla uviedli, že dodávky ropy od Lukoilu cez Ukrajinu boli prerušené. Kyjev na druhej strane tvrdí, že sankcie nemajú na objem prepravy vplyv, pretože obchodné spoločnosti preberajú vlastníctvo na rusko-ukrajinskej hranici. Šéf ukrajinskej štátnej energetickej firmy Naftogaz Oleksij Černyšov vtedy povedal, že Maďarsko a Slovensko v júli dostali rovnaký objem ropy ako pred zákazom.

Slovenská rafinéria Slovnaft v júli uviedla, že dodávky ropy v reakcii na sankcie zastavil priamo Lukoil. V súčasnosti má ale bratislavská rafinéria dodávky suroviny pokryté od iných dodávateľov.