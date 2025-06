Slovensko a Maďarsko blokujú nové sankcie EÚ: Dovoz ruského plynu a ropy môže nadobro skončiť!

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR

Maďarsko a Slovensko sa rozhodli nepodporiť 18. únijný sankčný balík proti Rusku, dôvodom je plán Európskej únie ukončiť energetický dovoz z Ruska, uviedol v pondelok maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó podľa agentúry Reuters. Vyjadril sa tak na tlačovej konferencii, ktorej záznam zverejnil na facebooku. V Bruseli v pondelok rokujú šéfovia diplomacií krajín Európskej únie, okrem iného o pokračujúcej ruskej agresii na Ukrajine.

Budapešť a Bratislava sa rozhodli balík postihov zablokovať v reakcii na plány EÚ postupne ukončiť energetický dovoz z Ruska, uviedol maďarský minister. „Urobili sme to, pretože Európska únia (…) chce členským štátom vrátane Maďarska a Slovenska zakázať nákup lacného ruského zemného plynu a lacnej ruskej ropy,“ vyhlásil Szijjártó. Európska komisia (EK) má v úmysle zakázať dovoz ruského plynu a skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ do konca roka 2027.

Maďarsko a Slovensko stále spoliehajú na dovoz ruského plynu a ropy, pričom udržiavajú vrelé vzťahy s Moskvou. Slovenský premiér Robert Fico už pred niekoľkými dňami uviedol, že Bratislava bude žiadať Európsku úniu o odklad hlasovania o novom balíku sankcií proti Rusku, ktoré Bratislava nepodporí až do vyriešenia záležitosti ohľadom dovozu ruského plynu do EÚ.

Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov ČTK sa teraz nádeje upierajú k tomu, že by sa postoj dvojice stredoeurópskych krajín mohlo podariť odblokovať na dvojdňovom summite prezidentov a premiérov krajín EÚ, ktorý sa začína vo štvrtok.

Súhlasíte s ukončením dovozu ruskej ropy a plynu do Európskej únie? Áno Nie Odoslať odpoveď

Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu večer vyzval EÚ, aby stiahla návrh na zákaz dovozu ruského plynu a ropy kvôli očakávanému rastu cien energií po americkom víkendovom bombardovaní iránskych jadrových prevádzok, napísal Reuters.

Česko podporuje skoré schválenie 18. súboru sankcií proti Rusku, uviedol v pondelok v Bruseli český minister zahraničia Jan Lipavský. Do balíka sa podľa neho podarilo dostať český návrh, ktorý pomôže zabrániť obchádzaniu sankcií.

Novonavrhované sankcie mieria predovšetkým na ruský energetický a bankový sektor. Očakávalo sa, že o ňom budú rokovať ministri zahraničia dnes v Bruseli, kde majú okrem situácie na Blízkom východe prerokúvať pokračujúcu európsku podporu Ukrajine.