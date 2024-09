Slováci sa jadra neboja: Toto si myslia o plánovanej novej atómke v Jaslovských Bohuniciach! (prieskum)

PRIESKUM Slováci by s výstavbou nového jadrového bloku súhlasili. Foto: pixabay.com/mzter

Téma výroby elektrickej energie rezonuje naprieč všetkými európskymi krajinami. Zatiaľ čo náš strategický obchodný partner Nemecko odstavil svoj posledný jadrový blok ešte počas minulého roka, Slovensko by sa v budúcnosti mohlo vydať presne opačnou cestou. Vláda pod vedením premiéra Roberta Fica je totiž značne naklonená k vybudovaniu nového jadrového bloku. Podporu si tento krok vyslúžil aj vo veľkej časti slovenskej verejnosti.

Na Slovensku by mala pribudnúť nová atómová elektráreň. Vyrásť by mala v areáli atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Vláda tak chce využiť infraštruktúru aj po odstavených jadrových blokoch v Bohuniciach. Kabinet Roberta Fica tohto rozhodnutie potvrdil na neslávne známom májovom výjazdovom rokovaní v Handlovej prijatím uznesenia.

Nový jadrový blok, tak ako ho definuje vláda aj vo svojom uznesení, by bol jednoznačne najväčší na Slovensku. Pre porovnanie, obidva nové dobudovávané bloky v Mochovciach majú spolu inštalovaný výkon necelých 950 MW, teda o 250 MW menej, ako zarámcovala nový jadrový blok vláda. Mimochodom, doteraz všetky jadrové bloky budované na Slovensku boli ruskej výroby. To sa má pri novom projekte však zmeniť.

Išlo by teda o ďalší megaprojekt za miliardy eur. Premiér Fico pritom avizoval, že by ho zastrešoval štát. Zaujímal nás preto názor, ako tento zámer vnímajú Slováci. Ako ukázali výsledky májového prieskumu spoločnosti ResSolution Group pre web oPeniazoch.sk, ich postoj k jadru je celkovo relatívne pozitívny. Prieskum sa realizoval na vzorke

Slováci by nový jadrový blok prijali

Takmer tretina dopytovaných osôb má na nový jadrový blok výrazne kladný názor a jeho výstavbu určite podporuje. Skôr pozitívne vníma tento projekt aj ďalších 30 percent respondentov. Naopak negatívne vníma tento krok menej ako desatina respondentov, ktorí označili odpovede skôr či určite nesúhlasím s výstavbou. Zvyšok mal neutrálny názor, alebo na otázku nevedel odpovedať. Prieskum sa realizoval v júni tohto roka na vzorke 509 respondentov internetovej populácie Slovenska.

"Súhlasný postoj zastáva trištvrtina mužov, ale iba polovica žien. S výstavbou súhlasia vo väčšej miere starší Slováci než mladší a tí vzdelanejší oproti menej vzdelaným," hodnotí Media Solution Director spoločnosti Ressolution Group Jakub Fulín.

Čo sa týka vzdelanostnej úrovne, najpozitívnejšie vnímajú dostavbu nového jadrového bloku vysokoškolsky vzdelaní Slováci, ktorí označili odpoveď skôr súhlasím alebo určite súhlasím s výstavbou v dokopy až 73 percentách odpovedí, zatiaľ čo negatívne ju hodnotí menej ako 7 percent respondentov. O niečo odmietavejší postoj k výstavbe majú opýtaní so stredoškolským vzdelaním bez maturity. Tí odpovedali pozitívne iba v niečo viac ako polovici prípadov a negatívne sa k výstavbe stavia asi každý desiaty respondent tejto skupiny.

Vysokú podporu má projekt pritom najmä na západe Slovenska, čo je presne región, kde by mala nová jadrová elektráreň stáť. Jej výstavbu by totiž podporilo až takmer 36 percent obyvateľov západného Slovenska a skôr podporilo ďalších 32 percent opýtaných. Na strede a východe Slovenska je podpora projektu novej atómky v Jaslovských Bohuniciach o čosi nižšia.

Zostáva mnoho otáznikov

Aj napriek jasnému odhodlaniu aktuálnej vlády začať s výstavbou čo najskôr, projekt vyvoláva zatiaľ viac otáznikov ako prináša odpovedí. Jasné zatiaľ nie je koľko by nový blok mohol stáť, kto by mal byť zhotoviteľom a ani to kedy by sa s výstavbou mohlo začať. Odborníci sa však zhodujú, že nový blok by mal priniesť dodatočný výkon 1000 až 1200 megawattov, čo by výrazne posilnilo podiel výroby elektriny z jadra na Slovensku a zároveň potvrdilo našu pozíciu ako krajiny s jedným s najvyšších podielov výroby elektriny z jadra vôbec.