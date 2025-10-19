Kúrenie sa vo väčšine slovenských domácností naplno rozbehlo. Mnohí však opakujú tie isté chyby, ktoré zvyšujú spotrebu tepla a tým aj účty. Slovenský zväz výrobcov tepla zhrnul sedem najčastejších omylov, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť – a výsledkom je vyšší komfort aj nižšie náklady.
Slovensko sa čoraz rýchlejšie ponára do čoraz chladnejších dní. V domácnostiach tak už často naplno funguje vykurovanie. Hoci podľa legislatívy sa vykurovacia sezóna na Slovensku začína 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka, začiatok a trvanie vykurovacej sezóny závisí aj od poveternostných podmienok.
Kúrenie v centrálnych zdrojoch tepla sa totiž aktivuje až vtedy, keď dva po sebe nasledujúce dni vonku priemerne klesnú teploty pod 13 °C. Tento rok sa kúrenie vo väčšine miest začalo až počas posledného septembrového víkendu, čo je o niečo neskôr ako obvykle.
Napriek tomu, že je to scenár, ktorým si prechádzame rok čo rok, veľa z nás stále opakuje tie isté chyby. Potom sa nám môže zdať, že vykurovanie nášho domova nie je dostatočné a tiež že naše náklady rastú do výšin. Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) zhrnul 7 kľúčových opatrení, ktoré pomôžu teplo efektívne využiť a zbytočne ním v domácnosti neplytvať:
1. Pozor na dlhé záclony
Krátke záclony siahajúce po parapetnú dosku pomôžu teplu od radiátorov voľne vstúpiť do miestnosti. Vyhnite sa dlhým závesom a prekážkam, ktoré môžu brániť jeho šíreniu.
2. Nebráňte teplu v ceste
Neumiestňujte pred radiátory žiaden nábytok, aby sa teplo mohlo do miestnosti lepšie rozptýliť.
3. Vetrajte s rozumom
Správne a pravidelne v byte vetrajte. V zime vetrajte krátko a intenzívne s uzavretým termostatickým ventilom, aby sa neplytvalo teplom.
4. Kúrte s rozumom
Každý stupeň, o ktorý znížite teplotu, vám môže ušetriť až 6 percent na nákladoch na kúrenie.
5. Udržujte správnu vlhkosť vzduchu
Správna vlhkosť vzduchu ovplyvňuje tepelnú pohodou a spotrebu tepla. Udržujte ju na úrovni 50-65%.
6. Ak je to treba, odvzdušnite
Ak máte problémy s nerovnomerným ohrevom radiátora alebo zvukmi prúdiaceho vzduchu, odvzdušnite ho pomocou odvzdušňovacej skrutky na začiatku vykurovacej sezóny alebo počas nej.
7. Nezabúdajte na izoláciu
Dôkladne izolujte okná, dvere, obvodové steny a strechu, aby ste zabránili úniku tepla z vášho domova.
Robíte niektorú z týchto chýb pri kúrení?
Ak budete dodržiavať tieto základné tipy, vaša domácnosť by mala byť vykúrená optimálne a čo je dôležité, aj za optimálne ceny. Ako dodáva predseda SZVT Stanislav Janiš, o všetko ostatné sa postará dodávateľ tepla.