Škrt cez plány slovenskej vlády? Európska únia vraj tranzit ruského plynu cez Ukrajinu nepotrebuje!

Na snímke eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová. Foto: TASR

Európska únia nemá záujem o predĺženie zmluvy o tranzite ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny ďalej do Európy. Povedala to komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová, podľa ktorej únia nič také nepotrebuje.

Súčasná zmluva vyprší na konci tohto roka. Ukrajina už v januári poprela informácie, že je pripravená rokovať o predĺžení zmluvy.

„Nemáme záujem predlžovať trojstrannú zmluvu o tranzite plynu s Ruskom, ktorej platnosť vyprší s koncom tohto roka,“ povedala podľa agentúry Reuters eurokomisárka Kadri Simsonová na zasadnutí výboru Európskeho parlamentu.

Slovenský premiér Robert Fico v januári po stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom uviedol, že tranzit plynu cez Ukrajinu do Európy by mohol pokračovať. Následne zopakoval, že téma bola predmetom rokovania a naznačil aj možný postup ohľadom zabezpečenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Kyjev to ale vzápätí poprel.

„Postoj ukrajinskej strany je jednoznačný: Zmluva o tranzite prestane platiť na konci tohto roka,“ povedal vtedy agentúre Bloomberg tlačový odbor premiéra Šmyhaľa. „S Rusmi rokovať nebudeme a kontrakt nepredĺžime,“ dodal.

Existujú aj alternatívy

Rusko podľa súčasnej zmluvy naďalej dodáva plyn do Európskej únie. Podľa analytikov z poradenskej spoločnosti Energy Aspects existuje aj bez predĺženia zmluvy možnosť, že ruská plynárenská spoločnosť Gazprom bude plyn záujemcom z EÚ dodávať prostredníctvom krátkodobých rezervácií prepravných kapacít na Ukrajine.

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na konci januára povedal, že ak Ukrajina zmluvu o tranzite zemného plynu z Ruska nepredĺži, bude Rusko na vývoz plynu do Európy využívať alternatívne trasy a námorné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG).

Európska únia uvalila na Rusko rozsiahle ekonomické sankcie v reakcii na jeho útok na Ukrajinu. Dovoz ruského plynu EÚ síce nezakázala, snaží sa však zbaviť závislosti na dodávkach energetických surovín z Ruska. Pokles dodávok ruského plynu EÚ kompenzuje okrem iného dovozom LNG.

Do Česka vlani väčšina plynu prúdila cez Nemecko, z Nórska a z terminálov na LNG na pobreží Severného mora, respektíve z Belgicka, Holandska či Nemecka. Od októbra začal do Česka prúdiť aj ruský plyn nakúpený na slovenskom alebo rakúskom trhu, ktorého celkový podiel nakoniec predstavoval zhruba sedem percent celkovej ročnej spotreby Českej republiky.

V hre sú aj ďalšie možnosti

Alternatívne možnosti pre vývoz ruského plynu v prípade nepredĺženia končiaceho kontraktu potvrdil aj slovenský prepravca plynu. Dovážať by ho mohlo napríklad konzorcium európskych odberateľov. Ako konkrétne by sa ruský plyn mohol dostávať ďalej do Európy, si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.