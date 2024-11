Shell nemusí drasticky znižovať emisie: Súd v Haagu odmietol sťažnosť aktivistov

Foto: pexels.com/Andrés Ramírez

Britská ropná spoločnosť Shell nemusí drasticky znižovať emisie oxidu uhličitého (CO2), rozhodol dnes odvolací súd v Haagu. Odmietol tak sťažnosť ekologických aktivistov. Súd v Holandsku pred tromi rokmi Shellu nariadil, aby do roku 2030 znížil emisie skleníkových plynov o 45 percent v porovnaní s rokom 2019. Išlo vtedy o prelomový verdikt. Shell po dnešnom verdikte uviedol, že je spokojný, uviedla agentúra Reuters.

Odvolací súd v Haagu sťažnosť aktivistov zamietol dnes v celom rozsahu. V zdôvodnení okrem iného uviedol, že firma už robí kroky na to, aby požadované ciele pre zníženie svojich emisií splnila. Podľa súdu tiež nie je jasné, či požiadavky na zníženie emisií spôsobených používaním produktov Shellu pomôžu v boji proti klimatickým zmenám.

Pôvodné rozhodnutie firme nariaďovalo, aby do roku 2030 znížila aj tie emisie, ktoré sú spôsobené používaním jej produktov. Súd sa vtedy v prvostupňovom konaní priklonil ku klimatickým aktivistom, ktorí prípad v roku 2019 začali, a rozhodol, že má Shell povinnosť znížiť svoje emisie skleníkových plynov, aby ochránil ľudí pred globálnym otepľovaním.

Proces proti Shellu iniciovalo sedem zoskupení, vrátane organizácie Greenpeace. Vtedy to bolo prvýkrát, čo sa ochrancovia životného prostredia obrátili na súdy, aby prinútili veľkú energetickú spoločnosť zmeniť stratégiu.

Shell už v roku 2021 mal vo svojom sektore jednu z najodvážnejších stratégií ochrany životného prostredia. Firma si dala za cieľ znížiť uhlíkovú náročnosť svojich produktov najmenej o šesť percent do roku 2023, o 20 percent do roku 2030 a o 45 percent do roku 2035. Do roku 2050 chce byť úplne uhlíkovo neutrálny. Všetky tieto ciele sa vzťahovali na hodnoty z roku 2016.