SaS navrhuje kontrolnú komisiu pre nový jadrový zdroj: Chcú väčšiu transparentnosť a politický konsenzus

Na snímke predseda SaS Branislav Gröhling. Foto: TASR/Martin Baumann

Opozičná strana SaS plánuje na septembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR iniciovať vytvorenie parlamentnej komisie, ktorá by dohliadala na prípravu a realizáciu nového jadrového zdroja. Komisia by mala byť zložená aj z poslancov parlamentu a jej cieľom bude nielen kontrola postupu projektu, ale aj získavanie podnetov od odbornej verejnosti. Na tlačovej besede v Košiciach o tom vo štvrtok informoval poslanec NR SR Karol Galek (SaS).

Strana tvrdí, že má podporu PS a KDH a chce počas leta rokovať aj s ďalšími subjektmi. Galek upozornil, že výstavba takéhoto zdroja potrvá 15 rokov a prevádzka až 60 – 80 rokov. „Za ten čas sa na Slovensku vystrieda niekoľko desiatok vlád. Preto je nevyhnutné dosiahnuť politický konsenzus naprieč celým politickým spektrom,“ povedal. Podobné odborné komisie podľa neho už v minulosti fungovali, napríklad pre energetiku či technologický rozvoj.

Galek kritizoval aj to, že verejnosť sa o kľúčových rozhodnutiach dozvedá len útržkovito. Príkladom má byť údajná dohoda s americkou spoločnosťou Westinghouse o dodávke technológie pre nový jadrový zdroj, ktorá mala byť vybraná bez súťaže, čo je síce možné na základe bezpečnostného záujmu štátu. „Westinghouse síce komunikuje lepšie ako vláda, ale sami na stretnutí s ostatnými politickými stranami vysvetlili, že žiadna konkrétna dohoda o dodávke technológie zo strany spoločnosti ešte nie je na stole. To, čo sa dnes rokuje, je medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi o spolupráci v oblasti výstavby jadrových elektrární,“ doplnil poslanec.

Za problematické považuje Galek aj financovanie projektu, ktorého odhadovaná hodnota sa pohybuje medzi 13 až 15 miliardami eur. Podľa neho je otázne, či štát dokáže zabezpečiť takýto objem zdrojov. Ako jednu z alternatív spomína financovanie prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností z druhého piliera, aj tam by však boli potrebné štátne záruky. „Tieto záruky, žiaľ, nevie poskytnúť ani štát, ani Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Máme preto obavy, aby projekt nového jadrového zdroja nedopadol ako ďalšia diaľnica do Košíc,“ uzavrel Galek.

Krajský predseda SaS v Košiciach Peter Čech pripomenul, že spotreba elektriny má do roku 2050 stúpnuť takmer dvojnásobne, pričom existujúci blok V2 v Jaslovských Bohuniciach skončí v roku 2045. „Jadrový zdroj budeme potrebovať ako soľ – nielen pre rastúcu spotrebu, ale aj pre požiadavku EÚ na vybudovanie hlbinného úložiska do roku 2050,“ doplnil. Pilotné malé reaktory s neistým výsledkom by sa podľa neho nemali testovať v Jaslovských Bohuniciach, ale stavať pri veľkých odberateľoch ako U. S. Steel či Volvo.