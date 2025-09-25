Saková ubezpečuje: Dáta domácností pre energopomoc budú chránené, zneužitie nehrozí

Citlivé dáta o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci, ktoré Ministerstvo hospodárstva (MH) SR získa z registra odberných miest, nebudú zneužité. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú. Vo štvrtok to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v rámci skráteného legislatívneho konania k návrhu zákona o adresnej energopomoci, o ktorom rokujú poslanci Národnej rady (NR) SR.
Na Slovensku sú približne dva milióny domácností a asi 2,5 milióna odberných miest, pričom je podľa nej nepredstaviteľné, aby údaje o sebe dávali na úrady, keď štát ich už má vo svojich informačných systémoch. Zdôraznila, že tieto údaje MH nelustrovalo, ale skúmalo kvalitu dát, na základe čoho bola nastavená aj schéma výpočtu adresnej energopomoci. Informačný systém bude uložený v dátovom centre Ministerstva vnútra SR pod rovnakým stupňom ochrany, ako je zabezpečený schengenský informačný systém či dokladové agendy.
„Vláda na základe svojho nariadenia určí, do akej hranice príjmu a v akom rozsahu bude adresná energopomoc poskytovaná, to znamená, že bude môcť pružne reagovať na to, ako sa nám ceny energií hýbu na trhu, a bude pružne reagovať aj na to, aké budú potreby ľudí a ich domácností. V zákone je jasne napísané, že táto energopomoc sa minimálne raz ročne bude prehodnocovať, to znamená, že systém minimálne raz ročne prehodnotí automatickým výpočtom, kto nárok má a kto nárok nemá,“ povedala Saková. Ak sa niekto bude cítiť dotknutý tým, že túto pomoc nedostal, má možnosť podať reklamáciu.
Adresná energopomoc bude podľa nej financovaná z eurofondov. „Toto schválila Európska komisia, keď sme ju o to žiadali. Z jedného jediného dôvodu, spravila ideologické rozhodnutie o RePower, to znamená ukončenie dodávok ruských energetických médií v rámci plynu. Odkedy začala Ukrajina od januára tohto roka nakupovať plyn v stredoeurópskom regióne, máme o desať percent vyššie ceny plynu v strednej Európe, ako ich má západná Európa. Pri rokovaniach s Európskou komisiou, keďže toto je dôsledok RePoweru, bolo vyhodnotené, že z eurofondov môžeme financovať aj energopomoc na budúci rok,“ dodala Saková.