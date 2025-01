Saková reagovala na ponuku Zelenského: Potečie na Slovensko azerbajdžanský plyn?

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Foto: SITA

Na avizovanú snahu Ukrajiny umožniť tranzit azerbajdžanského plynu cez jej územie najnovšie zareagovala aj slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková. Tá avizuje rokovania o tejto téme v najbližších dňoch. Postoj Slovenska je však podľa jej slov jasný. Na zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu Slovensko dopláca.

Ukrajina je podľa slov prezidenta Volodymyra Zelenského pripravená na tranzit zemného plynu z Azerbajdžanu do Európy. Uviedol to ešte cez víkend s tým, že tento krok by výrazne mohol pomôcť aj Slovensku.

Zelenskyj novinárom v Kyjeve povedal, že o takejto dohode hovoril s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, s ktorým sa stretol v posledných dňoch. „Môžeme použiť našu infraštruktúru, ak krajiny v Európe potrebujú zemný plyn. Ale nie ruský zemný plyn,“ povedal ukrajinský líder.

Mala by Ukrajina umožniť tranzit plynu z Azerbajdžanu na Slovensko? Áno Nie Odoslať odpoveď

Na túto novú možnosť pre tranzit plynu cez Ukrajinu zareagovala aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Zelenskyj podľa nej povedal, že je pripravený rýchlo podpísať kontrakt, ak je politická vôľa a príde signál zo Slovenska a ostatných krajín.

Ministerka hospodárstva na sociálnej sieti ďalej potvrdila, že Slovensko chce o takomto tranzite plynu rokovať. „Uvidíme, čo prinesú rokovania v ďalších dňoch. Postoj Slovenska je jasný. Na negatívne finančné dopady zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu a Slovensko upozorňujeme dlhodobo,“ uviedla Denisa Saková.

Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu sa zastavil začiatkom januára, čo viedlo k ostrým protestom zo strany Slovenska a Maďarska. Slovenský premiér Robert Fico viackrát zastavenie tranzitu plynu ostro kritizoval, keďže podľa neho na tento krok finančne dopláca Slovensko, ale aj celá Európa. O výhradách premiéra voči krokom Ukrajiny si môžete prečítať aj v našom predchádzajúcom článku.