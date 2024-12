Ruský Gazprom prvýkrát dodal skvapalnený zemný plyn do Talianska

Tanker na prepravu skvapalneného zemného plynu LNG. Foto: pixabay.com/Garry Chapple

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom po prvý raz dodala skvapalnený zemný plyn (LNG) do Talianska. S odvolaním sa na dáta spoločnosti LSEG o tom v stredu informovala agentúra Reuters. Gazprom, ktorý má v Rusku monopol na vývoz plynu sieťou potrubia, skvapalnený plyn dodal z prístavu Portovaja na pobreží Baltského mora. Zatiaľ čo dodávky plynu potrubím do európskych krajín od roku 2022 kvôli vojne na Ukrajine prudko klesli, dodávky LNG po mori sú na vzostupe.

Tanker Cool River s nákladom LNG zakotvil pri termináli v Livorne v utorok. V prístave sa nachádza jednotka spätného splynovania, ktorá LNG uvedie späť do plynného skupenstva. Gazprom na žiadosť agentúry Reuters o komentár bezprostredne nereagoval. V posledných rokoch už do Talianska dorazil LNG zo závodu na skvapalnený zemný plyn Jamal v arktickej časti Ruska.

Menšie zariadenie Portovaja má ročnú kapacitu 1,5 milióna ton a v prevádzke je od septembra 2022. Prvý náklad LNG z tohto závodu smeroval do Turecka, Grécka a do Číny. Tento rok v marci Gazprom dodal prvý náklad LNG do Španielska. Od januára do novembra sa z Ruska celkovo vyviezlo 29,1 milióna ton LNG, čo je medziročný nárast o 4,7 percenta. Viac než polovica tohto plynu smerovala podľa databázy LSEG do európskych krajín.

Európa má v súčasnosti plyn až päťkrát drahší než Spojené štáty

Veľkoobchodné ceny plynu v Európe sa krátko po začiatku vojny na Ukrajine prudko zvýšili, ako začali štáty Európskej únie odmietať ruské suroviny, aby Rusku skomplikovali financovanie jeho vojnového ťaženia. Európske štáty potom museli urýchlene začať hľadať alternatívne dodávky odinakiaľ, prudko sa zvýšil dovoz LNG zo Spojených štátov. Ceny plynu v Európe začali už na jeseň 2022 zostupovať z rekordov, Európa má ale aj tak v súčasnosti plyn až päťkrát drahší než Spojené štáty. Na drahé energie sa sťažujú firmy v Nemecku, Česku aj inde.

V stredu popoludní sa veľkoobchodná cena plynu pre európsky trh s dodaním v januári vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku pohybovala tesne pod 41 eurami za megawatthodinu (MWh) A oproti predchádzajúcemu dňu vykázala pokles o viac než 2,5 percenta. Nadpriemerné teploty a silnejší vietor totiž obmedzujú dopyt po plyne na vykurovanie a na výrobu elektriny. Ceny v TTF sú pre európsky trh s plynom určujúce.