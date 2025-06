Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu benzínu: Ceny palív lámu rekordy, čo to znamená pre Európu?

Foto: freepik.com/prostooleh

Ruský Federálny protimonopolný úrad navrhuje úplný zákaz vývozu benzínu, čím by Rusko riešilo súčasné vysoké ceny pohonných látok. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedli tri zdroje z energetického priemyslu.

V súčasnosti sa obmedzenia týkajú iba malého podielu vývozu benzínu, a to prostredníctvom ďalších predajcov, pričom reštrikcie platia do 31. augusta. Samotní ropní producenti licencie na predaj paliva do zahraničia majú.

Návrh protimonopolného úradu na zavedenie úplného zákazu vývozu benzínu z Ruska prišiel po tom, ako domáce veľkoobchodné ceny paliva na komoditnej burze vyskočili počas júna na približne 65.000 rubľov, čo predstavuje 828,55 USD (708,47 eura), za tonu. Za ostatné dva roky pristúpila ruská vláda už niekoľkokrát k dočasnému zákazu exportu benzínu, ktorým riešila nedostatok palív a vysoké ceny.

Momentálne obmedzenia na vývoz benzínu neplatia pre dodávky paliva do krajín Eurázijskej ekonomickej únie, skupiny piatich bývalých štátov Sovietskeho zväzu, ani do štátov ako Mongolsko, s ktorými má Rusko uzatvorené medzivládne dohody o dodávkach pohonných látok. K najväčším dovozcom benzínu z Ruska patria Líbya, Tunisko, Nigéria a Spojené arabské emiráty.