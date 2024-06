Rusko začne od roku 2027 vyvážať desať miliárd kubíkov plynu do Číny

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ds_30

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom začne od roku 2027 vyvážať desať miliárd metrov kubických plynu do Číny. Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov to v piatok podľa agentúry Reuters uviedol šéf firmy Alexej Miller. Povedal tiež, že plynovod Sila Sibíri do Číny, ktorý začal prevádzku na konci roka 2019, dosiahne plánovanú kapacitu 38 miliárd m3 ročne v roku 2025.

Gazprom sa snaží zvýšiť vývoz plynu do Číny po tom, ako sa mu v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine zrútil vývoz do Európy, odkiaľ podnik získaval približne dve tretiny príjmov z jeho predaja.

Peking súhlasil s nákupom plynu z ruského ďalekovýchodného ostrova Sachalin vo februári 2022, len niekoľko dní predtým, než Rusko vyslalo na Ukrajinu svojich vojakov. Plyn bude prepravovaný novým plynovodom cez Japonské more do čínskej provincie Chej-lung-ťiang.

Rusko tiež už niekoľko rokov rokuje o výstavbe plynovodu Sila Sibíri 2, ktorý má ročne prepraviť 50 miliárd metrov kubických zemného plynu z Jamalskej oblasti na severe Ruska do Číny cez Mongolsko. To by sa takmer vyrovnalo objemom, ktoré pod Baltským morom prepravoval teraz nefunkčný plynovod Nord Stream 1, ktorý bol v roku 2022 poškodený výbuchmi. Dohodu sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť pre nezhody v rade otázok, predovšetkým ohľadom ceny plynu.