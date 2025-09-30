Rusko obmedzilo vývoz nafty a predĺžilo zákaz benzínu: Viaceré regióny hlásia nedostatok palív

Rusko zaviedlo čiastočný zákaz vývozu nafty s tým, že platiť bude do konca roka. Zároveň predlžuje úplný zákaz vývozu benzínu, rovnako do konca roka. Uviedla to v utorok ruská vláda. Potvrdila tak slová podpredsedu vlády Alexandra Novaka, ktorý o plánoch Moskvy hovoril minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Novak koncom minulého týždňa oznámil, že vláda pripravuje čiastočný zákaz vývozu nafty. Ten bude platiť iba pre ďalších predajcov, nie pre producentov. V prípade zákazu vývozu benzínu sa tento týka všetkých, teda aj producentov. V utorok Novakove informácie ruská vláda potvrdila.
Rusko sa pre nové obmedzenia v oblasti exportu pohonných látok rozhodlo po tom, ako Ukrajina zintenzívnila útoky na ruské ropné rafinérie. Ich výpadky znížili dostupnosť palív v krajine. Nedostatok benzínu zaznamenalo viacero ruských regiónov vrátane niektorých oblastí na Ďalekom východe či v Nižnom Novgorode.
Úrady na polostrove Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, zaviedli od tohto týždňa na benzín prídelový systém. Motoristi si podľa Reuters budú môcť kúpiť naraz maximálne 30 litrov. Zároveň zmrazili ceny, čo poukazuje na úsilie úradov minimalizovať nespokojnosť obyvateľov.