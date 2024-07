Rusko je pripravené pokračovať v dodávkach plynu do EÚ: Ukrajina trvá na svojom postoji!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Rusko je pripravené pokračovať v dodávkach zemného plynu cez Ukrajinu do Európskej únie aj po konci tohto roka, keď vyprší súčasná tranzitná zmluva. Podľa ruských tlačových agentúr to v stredu povedal vicepremiér Alexander Novak.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v rozhovore s agentúrou Bloomberg potvrdil, že Kyjev dohodu o tranzite ruského plynu predlžovať nehodlá. Dodal, že Ukrajina teraz rokuje o alternatívnych možnostiach, vrátane tranzitu azerbajdžanského plynu do Európy.

„Tranzit cez ich územie záleží na Ukrajine. Oni majú svoje vlastné pravidlá. Záleží na ich želaní. Rusko je pripravené dodávať,“ citovala Novaka agentúra RIA Novosti. Dodávky plynu do Európy boli pre Moskvu v minulosti jedným z kľúčových zdrojov príjmov, po začatí ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu však prudko klesli. Niektoré európske krajiny však stále dovážajú ruský plyn potrubím vedúcim cez Ukrajinu.

„Teraz sa zvažujú alternatívne možnosti, ako by sme mohli toto potrubie využívať s iným dodávateľom plynu, s inou krajinou. Vedú sa rozhovory,“ povedal Zelenskyj agentúre Bloomberg. „Nechceme predĺžiť kontrakt s Ruskou federáciou. Nechceme, aby tu zarábali peniaze,“ dodal. Jedným z diskutovaných návrhov je podľa neho nahradenie ruskej suroviny dodávkami z Azerbajdžanu.

Zdroje agentúry Bloomberg už v júni informovali o rozhovoroch, podľa ktorých by európske podniky mohli potrubím vedúcim z Ruska cez Ukrajinu dovážať plyn nakúpený v Azerbajdžane.

Jednou z kľúčových krajín, ktoré by z prípadnej dohody mohli ťažiť, je Slovensko. Premiér Robert Fico v máji po návšteve Azerbajdžanu uviedol, že bude závisieť od výsledku rokovaní zúčastnených strán ohľadom ekonomických a cenových podmienok tranzitu. Slovensko by podľa neho mohlo časť plynu z Azerbajdžanu dovážať pre vlastnú potrebu a časť posielať do ďalších krajín.

Azerbajdžan podľa agentúry Bloomberg uviedol, že chce zvýšiť dodávky svojho plynu do Európy. Zatiaľ si však nezabezpečil dostatok dlhodobých kontraktov, aby mohol investovať do rozširovania ťažby.