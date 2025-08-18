Rusko a India rokujú o rope: Dodávky ohrozujú nové americké clá, hrozí zdraženie energií?

Koncom augusta sa v Moskve uskutočnia rokovania o dodávkach ruskej ropy do Indie. Rusko-indická medzivládna komisia sa bude zaoberať aj dodatočnými clami, ktoré uvalili Spojené štáty na Indiu pre jej nákupy ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na zdroj blízky vláde v Naí Dillí.
„Sme najväčším odberateľom ruskej ropy, v Indii je veľký objem ruských investícií, spoločnosť Rosneft je v Indii veľmi aktívna, takže dialóg by mal pokračovať, aby sa zabezpečili neprerušené dodávky ropy s ohľadom na naše energetické potreby,“ uviedol zdroj. Spolupráca s Ruskom v oblasti energetiky je dôležitá pre hospodársky rast a rozvoj Indie, dodal.
Začiatkom augusta administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oznámila plány na zavedenie tzv. sekundárneho cla vo výške 25 % pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy. To zvýši celkové clá USA, ktorým India čelí, na 50 %.
Trump Indiu opakovane kritizoval, že väčšinu svojho vojenského vybavenia dováža z Ruska a spolu Čínou je najväčším odberateľom ruských energetických zdrojov. Po rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške minulý týždeň Trump pripustil, že Washington nemusí zaviesť sankčné clá na krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom.