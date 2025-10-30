Ruská ropa stále prúdi na svetové trhy: Nové sankcie môžu zmeniť situáciu už v novembri

Nové sankcie, ktoré zaviedli USA a Európska únia voči Rusku a jeho ropným koncernom Rosnefť a Lukoil, sa zatiaľ na exporte ropy z prístavov na západe Ruska neprejavili. Poukázali na to zdroje z ropného trhu a údaje spoločnosti LSEG. Informovala o tom agentúra Reuters.
Napriek problémom v dôsledku nepriaznivého počasia a tlaku západných sankcií by Rusko malo za október vyviezť zo svojich západných prístavov Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk zhruba 2,33 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je v súlade s revidovaným mesačným programom Ruska v oblasti vývozu ropy, uviedli zdroje a dáta LSEG.
Práve západné prístavy Ruska sú v dôsledku sankcií pod rastúcim tlakom, keďže ropa Urals, vyvážaná cez tieto prístavy, smeruje do Indie a Turecka. Od týchto krajín sa však očakáva, že sa prispôsobia novým sankciám západných štátov na ruský ropný sektor.
USA stanovili 21. november ako posledný termín na ukončenie kontraktov s ruskými koncernami Rosnefť a Lukoil. Vzhľadom na to, že plavba tankerov z ruských baltských prístavov do Indie trvá približne štyri týždne, ropa naložená v prístavoch v tomto období tak dorazí k indickým kupcom pravdepodobne po stanovenom termíne. To zvyšuje logistické aj finančné riziká.
„Všetko, čo sa v Primorsku naloží teraz, pricestuje do Indie po 21. novembri,“ uviedol jeden zo zdrojov z ropného trhu. Dodal, že to môže robiť problémy bankám pri platbách za dodávky tejto ropy, pričom poukázal na fakt, že ruskí predajcovia nechcú byť platení v rupiách.
Zdroje z ropného trhu uviedli, že podľa nich sa predaj ruskej ropy presunie na sprostredkovateľov a obchodné spoločnosti. To bude pre predajcov znamenať vyššie náklady, môže však kupcov ochrániť pred rizikami vyplývajúcimi zo sankcií.