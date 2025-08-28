Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!

Slovensko bolo takmer týždeň bez dodávok ruskej ropy. Tá k nám neprúdila po minulotýždňovom poškodení prečerpávacej stanice ropovodu Družba na rusko-bieloruskej hranici. Ministerka hospodárstva Denisa Saková informuje, že ruská ropa k nám opäť prúdi.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková v piatok minulého týždňa informovala, že prevádzka poškodenej prečerpávacej stanice by mala byť obnovená o niekoľko dní. V optimálnom variante to malo byť podľa jej slov tento týždeň v pondelok.
Výpadok dodávok napokon trval o niečo dlhšie. Vo štvrtok ráno sú už podľa vyjadrenia ministerky hospodárstva na sociálnej sieti obnovené. „Dodávka ropy na Slovensko cez ropovod Družba bola obnovená! Dúfam, že prevádzka zostane stabilná a nedôjde už k žiadnym útokom na energetickú infraštruktúru,“ uviedla Saková.
Ukrajinská armáda v priebehu deviatich dní už tretíkrát zaútočila na infraštruktúru ropovodu Družba na ruskom území. Z tohto dôvodu došlo k pozastaveniu dodávok prostredníctvom tohto potrubia, ktoré dopravuje ropu aj na Slovensko a do Maďarska.
Ministri zahraničných vecí SR a Maďarska Juraj Blanár a Péter Szijjártó preto ešte v piatok poslali spoločný otvorený list šéfke európskej diplomacie Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom vyzvali Európsku komisiu na okamžité zabezpečenie dodržiavania záväzkov bezpečnosti energetických dodávok členských štátov EÚ.