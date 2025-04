Ropa zlacňuje kvôli vyhliadkam na výraznejšie zvyšovanie ťažby skupinou OPEC+

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Ceny ropy sa dnes výrazne znižujú po správe agentúry Reuters, že skupina OPEC+ by mohla v júni prikročiť k rozsiahlejšiemu zvýšeniu ťažby, ako sa predpokladalo. Severomorská ropa Brent krátko pred 17.30 h SELČ strácala takmer 2,5 percenta a zostúpila pod 66 dolárov za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o zhruba 2,7 percenta a dostala sa pod 62 dolárov za barel.

Podľa zdrojov agentúry Reuters oboznámených so situáciou bude výraznejšie júnové zvýšenie ťažby ropy navrhovať viacero členov skupiny OPEC+. Tá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom.

K poklesu cien ropy prispela aj správa o prekvapivom raste zásob suroviny v Spojených štátoch. Americký vládny Úrad pre energetické informácie (EIA) dnes oznámil, že zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zvýšili o 244.000 barelov na 443,1 milióna barelov. Analytici pritom v ankete agentúry Reuters predpovedali pokles zásob, a to o 770.000 barelov.

Foto: pixabay.com/Terry McGraw

Dnešnému poklesu cien ropy nezabránili ani nádeje, že americký prezident Donald Trump by mohol prikročiť k zníženiu ciel na čínsky dovoz do USA, aby zmiernil napätie v obchodných vzťahoch medzi Washingtonom a Pekingom. Vysokopostavený úradník Bieleho domu podľa denníka The Wall Street Journal uviedol, že clá na čínsky tovar sa pravdepodobne znížia na zhruba 50 až 65 percent z existujúcich 145 percent.