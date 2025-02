Ropa vďaka zmierneniu obáv z obchodnej vojny zdražuje

Foto: unsplash.com/Zbynek Burival

Ceny ropy sa dnes na svetových trhoch zvyšujú a popoludní boli na ceste prerušiť trojtýždňovú sériu strát. Pomáha im zmiernenie obáv z obchodnej vojny a tiež rastúci dopyt po pohonných hmotách.

Severomorská ropa Brent okolo 16.00 h SEČ pridávala 0,6 percenta a pohybovala sa pod 75,50 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárast asi o 0,4 percenta a nachádzala sa blízko 71,60 dolára za barel. Za týždeň oba typy vykazujú rast asi o jedno percento.Očakáva sa, že plány Spojených štátov na globálne recipročné clá nenadobudnú účinnosť skôr ako v apríli. To by mohlo poskytnúť viac času na to, aby sa zabránilo obchodnej vojne, píše agentúra Reuters.

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin spolu v stredu večer po telefonáte hovorili o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine. Ak by mierové rozhovory boli úspešné, mohli by ale zároveň vyústiť do zmiernenia protiruských sankcií, a teda k návratu ruskej ropy na západné trhy.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Podľa analytika Jun Ronga zo spoločnosti IG Yeap tak rope pomáha vyhliadka na odklad amerických ciel. „Zisky cien ropy sa však môžu zdať obmedzené, pretože účastníci trhu musia stráviť vyhliadky na návrat ruských dodávok na trh v súvislosti s možnými mierovými rozhovormi medzi Ukrajinou a Ruskom,“ uviedol analytik.