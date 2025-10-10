Ropa prudko zlacnela: WTI padla pod 60 USD po dohode Izraela a Hamasu, čo to znamená pre trh?

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR
TASR

Ceny ropy v piatok popoludní klesli, pričom cena americkej WTI sa prepadla pod hranicu 60 USD za barel v reakcii na dohodu Izraela a Hamasu o prvej fáze plánu na ukončenie vojny v Gaze. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v piatok o 14.18 h SELČ predával po 59,74 USD (51,45 eura). To bolo o 1,77 USD alebo 2,88 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1,79 USD alebo 2,74 % na 63,43 USD za barel.

Izrael a palestínska militantná skupina Hamas podpísali vo štvrtok (9. 10.) dohodu o prímerí. Podľa dohody, ktorú izraelská vláda ratifikovala v piatok, sa boje zastavia, Izrael sa čiastočne stiahne z Gazy a Hamas prepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov zajatých pri útoku 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu, výmenou za stovky väzňov držaných Izraelom.

Dohoda o prímerí v Gaze znamená, že pozornosť obchodníkov sa môže opäť presunúť na hroziaci prebytok ropy na trhu, keďže aliancia OPEC+ pokračuje v uvoľňovaní škrtov v produkcii, aj keď miernejším tempom, ako sa čakalo.

Investori sa tiež obávajú, že dlhšie trvajúca odstávka vládnych inštitúcií a agentúr v USA, tzv. shutdown, by mohla utlmiť americkú ekonomiku a poškodiť dopyt po rope u najväčšieho spotrebiteľa komodity na svete.

