Ropa môže prudko zdražieť: Irak varuje pred skokom cien až na 300 dolárov za barel

Foto: TASR

Ďalšie zhoršenie situácie na Blízkom východe v dôsledku konfliktu medzi Iránom a Izraelom môže viesť k nárastu cien ropy na 200 až 300 amerických dolárov (173,73 až 260,6 eura) za barel (159 litrov), varoval v nedeľu podpredseda irackej vlády a minister zahraničných vecí Fuád Husajn v telefonickom rozhovore s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Pokračovanie konfliktu v regióne a uzavretie Hormuzského prielivu by mohlo viesť k vážnym hospodárskym otrasom. Ak sa začnú vojenské operácie, ceny ropy by mohli vzrásť na 200 až 300 USD za barel. To by mohlo viesť k vyššej inflácii v európskych krajinách a skomplikovať vývoz ropy pre krajiny produkujúce ropu, ako je Irak,“ citovala Husajna iracká tlačová agentúra INA. „Uzavretie prielivu môže viesť k strate približne piatich miliónov barelov ropy denne z Perzského zálivu a Iraku, ktoré prichádzajú na ropný trh,“ zdôraznil iracký predstaviteľ.

Hormuzský prieliv sa nachádza medzi Ománom a Iránom a je kľúčový pre dodávky z oblasti Perzského zálivu. Po tejto trase prúdi jedna pätina celosvetového obchodu s ropou.

Severomorská ropná zmes Brent uzavrela v piatok (13. 6.) na úrovni 74,23 USD za barel a americká ropa West Texas Intermediate na úrovni 72,98 USD. Za celý týždeň oba kontrakty zdraželi približne o 13 %.