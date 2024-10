Ilustračné foto: Zdroj: Getty Images

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Lučenci bude stáť takmer 2,4 milióna eur. Zmluvu s víťazom verejného obstarávania odobrili poslanci mesta na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Cieľom projektu, ktorý bude samospráva financovať prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu, je najmä znížiť náklady na energie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia v Lučenci má dôjsť k inštalácii viac ako 3100 úsporných smart LED svietidiel či výmene 56 betónových stĺpov osvetlenia a takmer 90 rozvodných skríň. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť v uliciach mesta i znížiť energetickú náročnosť verejného osvetlenia, mesto počíta s úsporou na úrovni približne 60 percent.

„Na to, aby sme v budúcnosti mohli skokovo znižovať náklady na osvetlenie, je potrebné investovať do rekonštrukcie. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, v ktorej sa mesto, tak ako aj iné samosprávy na Slovensku nachádza, spôsobenú legislatívnymi zmenami štátu, krátením podielových daní, zvyšovaním cien energií či infláciou, sme sa rozhodli investovať najmä do samotných svietidiel, ktoré prinesú najväčšiu úsporu v podobe nižších faktúr za energie,“ priblížila primátorka mesta Alexandra Pivková.

Samospráva v rámci projektu počíta aj so zavedením smart systému, ktorým bude verejné osvetlenie riadené. Systém má disponovať modernými funkciami, ako napríklad diaľkovým ovládaním úrovne stmievania či hlásením prípadných chýb. Osvetlenie bude možné ovládať prostredníctvom aplikácie.

„Po modernizácii sa výrazne zlepšia osvetľovacie parametre verejného osvetlenia, čo prispeje k zvýšeniu kvality života v meste. Nielenže budú dosiahnuté úspory na spotrebe elektrickej energie, a tým sa znížia platby za odber, klesnú tiež náklady na údržbu. Aj smart prvky budú mať vplyv na úsporu, osvetlenie budeme vedieť efektívne nastavovať, bude spoľahlivejšie a najmä zodpovedajúce moderným štandardom,“ dodala primátorka.

Rekonštrukciu verejného osvetlenia v Lučenci bude na základe verejného obstarávania realizovať spoločnosť OZE Solutions za takmer 2,4 milióna eur s DPH. Práce sa majú začať ešte tento rok a realizované budú po etapách. Projekt by mal byť ukončený najneskôr do konca roka 2025.