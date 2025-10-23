Putin odmieta nové americké sankcie: Ruská ekonomika podľa neho zostáva stabilná

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: SITA/AP
autor logo


TASR

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že nové sankcie USA neovplyvnia ruskú ekonomiku. A označil ich za „pokus o vyvíjanie tlaku na Rusko“, uviedla štátna tlačová agentúra RIA. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.

„Žiadna krajina, ktorá si váži seba, nikdy nerobí nič pod tlakom,“ citovala Putina agentúra RIA.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Ruský prezident označil sankcie za „nepriateľský akt, ktorý neposilňuje rusko-americké vzťahy“, uviedla tlačová agentúra TASS.

Spojené štáty v stredu (22. 10.) večer uvalili na Rusko nové sankcie zamerané na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil. Sankcie podľa Washingtonu zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny na Ukrajine a na podporu svojej oslabenej ekonomiky.

Putin vo štvrtok poukázal na postavenie Ruska na svetových energetických trhoch a poznamenal, že „Rusko a Saudská Arábia predávajú viac ropy, ako spotrebujú, na rozdiel od Spojených štátov“.

Zdôraznil tiež, že „príspevok Ruska ku globálnej energetickej bilancii je veľmi významný“, a dodal, že „nahradenie ruskej ropy na svetovom trhu si vyžiada čas,“ informovala agentúra RIA.

Viac o téme: ekonomika , energetika , Lukoil , Rosnefť , Rusko , sankcie , USA , Vladimir Putin , vojna na Ukrajine

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy