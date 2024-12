Putin kritizoval Ukrajinu za to, že neumožní distribúciu ruského plynu do Európy

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Ruský prezident Vladimir Putin dnes kritizoval Ukrajinu za to, že nechá so začiatkom roka 2025 vypršať zmluvu s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom, vďaka ktorej doteraz cez Ukrajinské územie prúdi ruský plyn ďalej do Európy. Informuje o tom agentúra DPA.

„Táto zmluva už neexistuje, to je jasné, ale my ju prežijeme, Gazprom ju prežije,“ uviedol Putin na výročnej tlačovej konferencii v Moskve a obvinil západné krajiny, že chcú obmedziť vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z ruského severu. Rusko však bude svoj podiel na trhu rozširovať, povedal Putin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý dnes rokuje s lídrami krajín EÚ v Bruseli, uviedol, že jeho krajina podľa plánu zastaví tranzit ruského plynu. Dodal ale, že Kyjev zváži tranzit plynu z iných krajín.

„Ukrajina odreže spotrebiteľov v Európe od nášho plynu,“ povedal Putin v Moskve. Odstrihnutie sa týka predovšetkým krajín vo východnej časti strednej Európy ako Maďarsko a Slovensko, ale tiež Moldavska. Ukrajina vraj za tranzit plynu dostávala okolo 700 miliónov amerických dolárov ročne, uviedol vodca Kremľa.

Jedna z posledných hlavných ruských plynových trás do Európy plynovod vedúci v smere Urengoj-Pomary-Užhorod bol postavený na začiatku 80. rokov minulého storočia a privádza plyn zo západnej Sibíri do Európy, okrem iného tiež do Česka a Rakúska, pripomína agentúra Reuters.