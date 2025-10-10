Protimonopolný úrad schválil dve veľké spojenia: Zmeny v energetike aj zdravotníctve na obzore

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu, pri ktorej podnikateľ MET Sales and Trading Holding AG nadobudol výlučnú kontrolu nad podnikateľom MET Slovakia, a. s. Zároveň schválil koncentráciu, ktorou podnikatelia Agel SK, a. s., a MUDr. Marián Petko nadobúdajú priamu spoločnú kontrolu nad spoločnosťou Humanita, n. o., a tým aj nad Nemocnicou s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., v Bardejove.
„MET Sales and Trading Holding AG je súčasťou integrovanej európskej energetickej skupiny, ktorá pôsobí v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu s viacerými komoditami a tiež v oblasti energetickej infraštruktúry a priemyselných aktív vo viacerých členských štátov EÚ. Spoločnosť MET Slovakia, a. s., sa venuje predaju zemného plynu, elektriny a súvisiacich doplnkových služieb na slovenskom trhu,“ priblížil úrad.
PMÚ skonštatoval, že koncentrácie, pri ktorých dochádza k zmene zo spoločnej na výlučnú kontrolu, zvyčajne nemajú za následok také zmeny v podmienkach hospodárskej súťaže na trhoch, ktoré by mohli vyvolať súťažné obavy, čo platí aj pre tento prípad.
V oblasti zdravotníctva PMÚ v rámci posudzovania koncentrácie identifikoval prieniky medzi skupinou Agel a Nemocnicou Bardejov na lokálnej úrovni v oblastiach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vyšetrovacích a liečebných služieb a pracovnej zdravotnej služby. „Nemocnica Bardejov však priamo nesusedí so žiadnym zdravotníckym zariadením zo skupiny Agel, PMÚ preto prihliadal na tie zariadenia skupiny Agel, ktoré boli geograficky najbližšie,“ uviedol úrad.
Z celoslovenského hľadiska sa PMÚ zameral aj na možný vplyv koncentrácie na vyjednávaciu silu skupiny Agel voči zdravotným poisťovniam. Žiadna z oslovených poisťovní však podľa úradu nevyjadrila obavy, že by sa v dôsledku tejto koncentrácie zmenila. Po vyhodnotení predložených podkladov a informácií dospel PMÚ k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, a preto s ňou vydal súhlas.