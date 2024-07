Preteky o dokonalý zdroj čistej energie sa naplno rozbehli: Čínske tempo výskumu vyvoláva obavy aj v USA! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) v tokamak komplexe pri obci Saint-Paul-Lez-Durance na juhu Francúzska. Foto: SITA/AP

Čína a USA vedú preteky v tom, kto ako prvý dokončí jadrovú syntézu, dlho vysnívaný zdroj čistej energie. Vyzerá to tak, že náskok je na čínskej strane.

Medzi USA a Čínou prebiehajú preteky v oblasti špičkových technológií, keďže obe krajiny sa naháňajú za nepolapiteľným zdrojom energie – jadrovou syntézou alebo ak chcete jadrovou fúziou. Ako píše The Wall Street Journal, Čína predbieha USA, dokončuje obrovský areál fúznych technológií a spúšťa národné konzorcium pre jadrovú syntézu, ktoré zahŕňa niektoré z jej najväčších priemyselných spoločností.

Posádky v Číne pracujú na tri zmeny, v podstate nepretržite, aby dokončili projekty jadrovej syntézy. Krajina ročne vynakladá približne 1,5 miliardy dolárov, čo je takmer dvojnásobok rozpočtu americkej vlády. Táto ázijská veľmoc má navyše desaťkrát viac doktorandov v oblasti vedy a techniky jadrovej syntézy ako USA. Výsledkom je rastúca obava amerických úradníkov a vedcov, že USA sa od prvenstva vzďaľuje.

Navyše sa zdá, že Čína postupuje podľa programu podobného plánu, ktorý stovky amerických vedcov a inžinierov zaoberajúcich sa jadrovou syntézou prvýkrát zverejnili v roku 2020 v nádeji, že sa im podarí dosiahnuť komerčnú energiu z jadrovej syntézy, píše The Wall Street Journal.

O čom je jadrová syntéza?

Fúzia je už dlho snom o čistej energii. Proces spájania atómov je ten istý proces, ktorý poháňa Slnko, a vedci dúfajú, že sa im ho podarí využiť na dodávanie takmer neobmedzenej energie. Táto technológia čelí zložitým vedeckým a technickým prekážkam a niektorí odborníci ju považujú za prelud, ktorý zostane nedosiahnuteľný.

Jadrová fúzia nastáva, keď sa dve ľahké atómové jadrá spoja do jedného ťažšieho. Pri tomto procese sa uvoľňuje obrovské množstvo energie, nevznikajú žiadne emisie uhlíka a rádioaktivita je obmedzená. Teda samozrejme za predpokladu, že sa to niekomu podarí dosiahnuť.

Vedci na celom svete sa snažia zistiť, ako udržať fúzne reakcie a navrhnúť spôsob, ako túto energiu premeniť na čistú energiu.

Získame neobmedzenú energiu?

Vedci oboznámení s čínskymi zariadeniami na jadrovú syntézu uviedli, že ak bude krajina pokračovať v súčasnom tempe výdavkov a vývoja, do troch alebo štyroch rokov prekoná magnetické fúzne kapacity USA a Európy. Čína má už teraz rýchlo rastúci priemysel jadrových technológií a stavia viac konvenčných jadrových elektrární ako ktorákoľvek iná krajina.

Hoci vedecký prielom v oblasti jadrovej syntézy by mohol byť prínosom pre celé ľudstvo, niektorí v USA sa obávajú, že by to Číne prinieslo náskok v rastúcej súťaži o energetické zdroje, keďže USA a ďalšie krajiny sa snažia presunúť viac výroby a dodávateľských reťazcov do domácich území.

Čína nezaháľa, túži po prvenstve

Čína vynakladá obrovské prostriedky na realizáciu sna o bohatej energii. Podľa vedcov oboznámených s týmto úsilím majú posádky v Číne prestávku len okolo lunárneho Nového roka.

Koncom minulého roka podľa The Wall Street Journal Čína oznámila, že vytvorí novú národnú spoločnosť pre jadrovú syntézu, a uviedla, že štátna spoločnosť Chinese National Nuclear Corp. bude viesť konzorcium štátnych priemyselných firiem a univerzít, ktoré sa zaoberajú energiou jadrovej syntézy. Odvtedy spoločnosť ENN postavila dva tokamaky. Teda stroje, v ktorých môže prebiehať fúzia, pričom na udržanie plazmy používa silné magnety.

Fúzia zaznamenala od augusta 2021 prudký nárast záujmu zo strany vlád a súkromných investorov. Investície do technológie jadrovej syntézy prudko vzrástli v roku 2022 po tom, ako vedci v Národnom laboratóriu Lawrencea Livermora v Kalifornii dosiahli „zážih“ – fúznu reakciu, pri ktorej sa vyrobilo viac energie, ako sa spotrebovalo. Federálne výskumné laboratórium odvtedy dosiahlo tento kľúčový míľnik štyrikrát.

Bidenova administratíva si v roku 2022 stanovila cieľ dosiahnuť komerčnú energiu z jadrovej syntézy do desiatich rokov. Vo svojom nedávnom návrhu rozpočtu požadovala na jadrovú syntézu 1 miliardu dolárov. Na nedávnom podujatí v Bielom dome sa diskutovalo o vytvorení amerického verejno-súkromného konzorcia pre jadrovú syntézu, ktoré by sa podobalo programu pre polovodiče z 80. a 90. rokov.

Zatiaľ nie je jasné, kto vyhrá

Svet jadrovej syntézy je plný rivalov, ktorí sú presvedčení, že ich technológia a prístup sú najlepšie na uspokojenie svetových energetických potrieb. Čína už desaťročia investuje do surovín a technológií, ktoré sú kľúčové pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. USA má zase výhody vďaka podnikateľskému prístupu, ale potrebuje lepšiu koordináciu medzi súkromnými spoločnosťami, univerzitami a vládou. Zatiaľ teda nie je stopercentne isté, komu sa podarí získať prvenstvo.