Čo bude s dodávkami ropy a plynu? Premiér Fico nevylučuje problémy, v hre sú stále aj plošné dotácie!

Premiér Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR

Nie je vylúčené, že začiatkom budúceho roka nastanú problémy s dodávkami ropy a plynu cez Ukrajinu na Slovensko. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

„Plyn a ropa v potrebnom množstve, ktoré sú naplánované, tečú. Rokovania prebiehajú mimoriadne intenzívne. Nemôžem ale vylúčiť, že sa môžeme dostať na nejaké obdobie na začiatku roka 2025, že budú problémy tohto typu,“ priblížil.

Upozornil, že o potrebe zachovania tranzitu energonosičov (ropy a plynu) cez Ukrajinu chce na spoločnom rokovaní slovenskej a ukrajinskej vlády v pondelok (7. 10.) presvedčiť ukrajinskú stranu. „Chceme dosiahnuť presviedčaním Ukrajiny, že tranzit bude robiť. Ukrajina, aj SR majú vybudovanú energetickú infraštruktúru na tranzit ropy aj plynu,“ doplnil Fico.

Premiér si rovnako myslí, že kto si chce zachovať zdravý rozum, nemôže prestať s tranzitom plynu a ropy. „Verím, že rokovanie (s ukrajinskou vládou 7. októbra) prispeje k tomu, aby Ukrajina zachovala tranzit. Netvrdím, že bude rozhodnuté,“ povedal. Odmietol však „nezmyselné politické direktívy, ktoré v tomto duchu prichádzajú z EÚ“.

Ukrajina má dosť plynu aj na export

„Budeme presviedčať našich ukrajinských partnerov, aby využívali svoju energetickú infraštruktúru na dovoz plynu a ropy na územie západnej Európy. Tú infraštruktúru budú potrebovať aj sami pre seba. Ukrajina napríklad hlási, že má vlastné zásoby plynu a že je schopná v krátkom čase svoj plyn využívať nielen na domácu spotrebu, ale aj na vývoz na západ. Dostať ho tam môže len cez infraštruktúru, ktorá existuje. Ak si chce zachovať infraštruktúru, tak ju musí používať,“ zdôraznil.

Robert Fico Foto: Topky/Vlado Anjel

„My podporujeme Ukrajinu pri jej vstupe do EÚ a očakávame, že Ukrajina sa bude v tomto duchu správať normálne a rozumne,“ uviedol premiér. Je podľa neho nerozumné nevyužívať vybudovanú energetickú tranzitnú infraštruktúru. „Prospech z toho by malo Slovensko aj Ukrajina, lebo z tranzitu by sa platili tranzitné poplatky,“ podčiarkol.

Oznámil, že plošné dotácie na energie na rok 2025 na Slovensku nie sú ešte celkom vylúčené. „Chceme urobiť všetko preto, aby rast cien energií v roku 2025 neexistoval. Plošné dotácie – nevylučujem to. Veľmi bude závisieť od toho, aká bude zima, či bude miernejšia alebo chladnejšia. My sme však pripravení verejnosti pomôcť,“ dodal premiér.