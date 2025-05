Prieťahy s Dukovanmi môžu spôsobiť miliardové škody a ohroziť energetickú bezpečnosť Česka, varuje Pavel

Ilustračné foto. Foto: TASR

Dôsledkom snáh Francúzska zasiahnuť do procesu s víťazom tendra na dostavbu českej jadrovej elektrárne Dukovany môžu byť podľa českého prezidenta Petra Pavla nielen miliardové škody, ale aj otázka, odkiaľ by ČR potom mala potrebnú energiu. Povedal to v pondelok na konferencii reVize Česka. Poukázal tiež na dôležitosť investovania do obrany a upozornil, že Česku sa stále nedaria znižovať regionálne rozdiely, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Do procesu s víťazom tendra, juhokórejskou KHNP, v ktorom už malo dôjsť k podpisu zmluvy, zasahuje podľa Pavla nielen neúspešná firma EDF, ale celé Francúzsko.

„Môže to viesť nielen k pomerne veľkému zdržaniu, v horšom prípade dokonca aj k zmrazeniu a paralýze celého procesu. Prinieslo by to nielen miliardové škody, ale pre nás existenčnú otázku, odkiaľ tú energiu ďalej brať. Práve drahá energia v ČR je zdrojom mnohých našich problémov. Ak sa nám nepodarí vyriešiť otázku dostatku energie za rozumné ceny, nebudeme môcť hovoriť o predpokladoch na ďalší rast,“ zdôraznil prezident. Pripomenul, že štátna energetická koncepcia ČR nebola aktualizovaná mnoho rokov. Hovorí sa o odchode od fosílnych palív, ale podľa Pavla nie sú jasné kroky, čo bude ČR robiť, kým bude schopná dosiahnuť väčšinu energie z jadra, prípadne z obnoviteľných zdrojov.

Dodal, že veľmi pravdepodobne bude musieť prísť na rad nejaké prechodné riešenie. Prezident na konferencii hovoril aj o investovaní do obrany. Výdavky na bezpečnosť nepovažuje len za utratené peniaze za zbrane a vojakov, ale za investíciu do všeobecnej bezpečnosti, ktorá môže priniesť aj impulz do rastu ekonomiky. „O pár týždňov budeme mať samit NATO, bude tam veľká debata o tom, koľko percent budeme do budúcnosti utrácať a veľmi pravdepodobne tam dôjde k určitému oddeleniu toho, čo by som nazval hard obrannými výdavkami, teda to, čo skutočne pôjde na vojenskú techniku a schopnosti, a potom soft časť, ktorá sa bude týkať všetkých podporných činností, predovšetkým infraštruktúry a služieb,“ priblížil Pavel.

Poukázal tiež na to, že Česku sa napriek snahám stále nedarí znižovať rozdiely medzi regiónmi. Namiesto toho sa podľa Pavla skôr prehlbujú. „Ak sa nám nepodarí dosiahnuť aspoň určitú mieru vyrovnania a aspoň základné štandardné podmienky vo všetkých regiónoch, potom nebudeme môcť hovoriť o úspešnej českej ekonomike,“ podotkol. Vyzdvihol, že sa vláda Pevkytra Fialu pokúsila o konsolidáciu, zníženie dlhu a úpravu dôchodkového systému, ale poukázal aj na jej neúspechy, napríklad digitalizáciu stavebného konania, ktoré označil za „veľkú blamáž“. Napriek častým tvrdeniam niektorých politických strán, že ČR je na tom veľmi zle, je skutočnosť podľa neho iná.