Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)

Vládna koalícia potvrdila, že energopomoc bude pokračovať aj v budúcom roku. Zároveň odmieta, že by plánovala opäť zvyšovať daň z pridanej hodnoty.
Koalícia sa definitívne dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a energií pre domácnosti na rok 2026. Potvrdila to vo vyhlásení po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady. Kompenzácie sa dotknú 90 percent slovenských domácností.
V opačnom prípade by podľa vyhlásenia ceny energií pre domácnosti stúpli o tretinu, čo je podľa koaličnej rady neprijateľné. Zároveň to znamená, že výdavky štátu bude aj budúci rok stáť pomoc s cenami energií stovky miliónov eur. „Kompenzácie predstavujú dopad na výdavky štátneho rozpočtu v objeme 435 miliónov eur,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Koaličná rada sa na pokračovaní dotovaní cien energií pre domácnosti dohodla v rámci rokovaní o východiskách štátneho rozpočtu na budúci rok a konsolidácie verejných financií. Rokovania majú pokračovať v pondelok 18. augusta. Na konkrétne opatrenia nového konsolidačného balíčka si tak budeme musieť počkať.
Vládne strany však opäť odmietajú, že by sa pripravovalo ďalšie zvyšovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty, o ktorom hovorilo najmä opozičné Progresívne Slovensko. „Žiadny takýto návrh neexistuje,“ píše sa vo vyhlásení po štvrtkovom rokovaní koaličnej rady.
