Poslanci rokujú o adresnej energopomoci pre domácnosti: Plošná podpora končí už tento rok

Foto: freepik.com/freepik
Foto: freepik.com/freepik
autor logo


TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhom zákona o adresnej energopomoci. Návrh prerokovávajú v druhom čítaní, do ktorého ho zákonodarcovia posunuli minulý týždeň. O zákone sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní, definitívne sa tak o ňom rozhodne už na aktuálnej schôdzi.

Ak bude zákon schválený, od budúceho roka budú domácnosti dostávať adresnú energopomoc. Ku koncu tohto roka zároveň dôjde k ukončeniu doterajšej plošnej kompenzácie nákladov na energie. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Viac o téme: ceny energií , domácnosti , legislatívne zmeny , Ministerstvo hospodárstva SR

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy