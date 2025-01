Ponorí Slovensko Ukrajinu do tmy? Fico hrozí susedom, že v prípade potreby núdzové dodávky elektriny nedostanú!

Premiér SR Robert Fico (druhý zľava) a premiér Ukrajiny Denys Šmyhaľ (druhý sprava) počas rokovania predsedu vlády SR s ukrajinským premiérom v Užhorode na Ukrajine 24. januára 2024. Foto: SITA

Elektrinu na Ukrajinu plánuje Slovensko naďalej dodávať. V prípade problémov Ukrajiny s výpadkami v energetickej sieti však premiér Robert Fico susednej krajine bojujúcej vo vojne hrozí, že žiadne núdzové dodávky elektriny jej neposkytneme. Inými slovami, do Kyjeva odkazuje, že ak nebudú pokračovať v tranzite plynu z Ruska, s pomocou Slovenska pri hrozbe blackoutu nemôžu počítať.

Rozhodnutie prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu výrazne poškodzuje Slovensko a predovšetkým Európsku úniu, vyhlásil dnes slovenský premiér Robert Fico v Bruseli. O súčasnej situácii rokoval s eurokomisárom pre energetiku Danom Jörgensenom. Rokovanie bolo podľa slovenského premiéra „mimoriadne konštruktívne“ a eurokomisár si uvedomuje, aké dopady bude mať rozhodnutie Kyjeva na konkurencieschopnosť EÚ. V prípade, že sa situácia nevyrieši, pohrozil Fico zastavením pomoci Ukrajine a vetom pri hlasovaní v EÚ.

„Rozhodnutie prezidenta Zelenského, ktoré urobil pred Vianocami, nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Je to rozhodnutie, ktoré výrazne poškodzuje Slovenskú republiku a predovšetkým Európsku úniu,“ vyhlásil Fico pred sálou zaplnenou novinármi. „Slovenská vláda nemá záujem eskalovať napätie. Ak sa však situácia nevyrieši, vláda prijme tvrdé recipročné opatrenia,“ dodal slovenský premiér.

Fico už skôr vyhlásil, že Slovensko pre zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu príde o takmer pol miliardy eur na poplatkoch za prepravu suroviny. Riešením je podľa neho obnova dodávok plynu z Ukrajiny či kompenzácia uvedeného finančného výpadku.

Recipročným opatrením voči Kyjevu môže byť podľa slovenského premiéra zastavenie humanitárnej pomoci na Ukrajinu aj zníženie či odňatie dávok pre ukrajinských utečencov. Spomenul tiež možnosť zastavenia dodávok elektriny na Ukrajinu aj to, že pri rokovaniach v Európskej únii týkajúcich sa Ukrajiny použije Bratislava svoje právo veta. „Keď nás bude ukrajinský prezident ďalej poškodzovať, poškodzovať EÚ, Slovenská republika ukáže, že je suverénnou krajinou,“ uviedol premiér.

Ukrajina by v ťažkých chvíľach mala bez elektriny zo Slovenska problémy

Robert Fico zdôrazňuje, že Slovensko má záujem o dobré energetické prepojenie aj s Ukrajinou, keďže raz bude po vojne a budeme čistým exportérom elektrickej energie. Zároveň však upozornil, že jedným z možných recipročných opatrení vlády po zastavení plynu z východu môžu byť aj spomínané znížené dodávky elektriny našim východným susedom.

„Slovensko, ak sa nemýlim, je asi jediné, ktoré je schopné do 30 minút dodať na Ukrajinu elektrinu, v opačnom prípade im môže padnúť elektrická sieť,“ vyhlásil Fico. Zároveň dodal, že si je vedomý toho, že by išlo o pomerne tvrdé opatrenie voči Ukrajine, no ani prezident Volodymyr Zelenskyj sa podľa jeho slov nepýtal, či Slovensku nebude chýbať 500 miliónov eur za zastavený tranzit zemného plynu z Ruska.