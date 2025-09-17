Poľsko žiada EÚ o rýchlejší koniec dovozu ruskej ropy: Kedy môže prísť úplný zákaz?

Poľský minister energetiky Milosz Motyka vyzval svojich kolegov v členských štátoch Európskej únie (EÚ), aby si stanovili spoločný ciel úplne zastaviť dovoz ruskej ropy do konca budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
„Poľsko sa dôsledne usiluje o dosiahnutie energetickej bezpečnosti v regióne a celej Európe,“ napísal minister v stredu na sociálnej sieti. „Ministrom energetiky členských štátov EÚ som dnes poslal list s výzvou na stanovenie spoločného cieľa, ktorým je úplne ukončiť dovoz ruskej ropy vo konca roka 2026,“ dodal.
EÚ má v súčasnosti plán úplne sa odstrihnúť od ruskej ropy do konca roka 2027. Ukončenie v skoršom termíne by vyslalo jasný signál, že Európa vie prejaviť solidaritu a rozhodnosť tvárou v tvár ruskej agresii voči Ukrajine, zdôraznil Motyka. „Poľsko už dosiahlo nezávislosť od ruských palív a teraz nastal čas na spoločné ambiciózne kroky celej EÚ,“ uzavrel poľský minister.