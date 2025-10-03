Poľsko posilní energetickú bezpečnosť: Nové ropovodné spojenie s Nemeckom a systémom NATO

Vyústenie ropovodu Družba v areáli rafinérie akciovej spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR
Vyústenie ropovodu Družba v areáli rafinérie akciovej spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR
autor logo


TASR

Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO. Postaviť sa má 300 kilometrov potrubia od hranice s Nemeckom do mesta Bydhošť. Dokument v piatok v prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka uzavreli Podnik investícií NATO a spoločnosť PERN. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa ministerstva obrany má projekt v hodnote 200 miliárd zlotých (46,99 mld. eur) zásadný význam pre posilnenie energetickej a obrannej bezpečnosti krajiny a jeho dôležitosť prirovnalo k získaniu stíhačiek najnovšej generácie. Realizácia má zvýšiť odolnosť Poľska voči prípadným palivovým krízam a zároveň upevniť jeho pozíciu ako strategického partnera Severoatlantickej aliancie v regióne.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Investícia zahŕňa rozvoj prenosovej a skladovacej infraštruktúry ropných produktov. Rezort obrany zdôraznil, že tento krok prispeje k zvýšeniu mobility vojsk a efektívnosti operácií celého NATO.

Podpis dohody sa uskutočnil vo Varšave a sprevádzala ho oficiálna ceremónia. Ministerstvo obrany k tomu uviedlo, že ide o ďalší krok v rámci posilňovania interoperability a schopností ozbrojených síl členských štátov aliancie.

Viac o téme: energetická bezpečnosť , NATO , Nemecko , obrana , PERN , Poľsko , ropovod

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy