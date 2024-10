Pokrok umelej inteligencie vedie veľké technologické spoločnosti k prijatiu jadrovej energie

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/distelAPPArath

Rýchly pokrok umelej inteligencie (AI) vedie veľké technologické spoločnosti k prijatiu jadrovej energie. Uviedol to Tomáš Vranka, analytik finančných trhov spoločnosti XTB.

Priblížil, že spoločnosti ako Google, Amazon a Microsoft už tento krok urobili a v posledných mesiacoch podpísali dohody s rôznymi jadrovými elektrárňami o využívaní tohto typu technológie na napájanie svojich dátových centier, kľúčových infraštruktúr pre správny vývoj projektov AI.

Medzinárodná energetická agentúra (EIA) podľa analytika upozorňuje, že rozvoj jadrovej energetiky by mohol v budúcom roku raketovo narásť. Jej najnovšia správa Electricity Mid-Year Update naznačuje, že v roku 2025 dosiahne výroba jadrovej energie v celosvetovom meradle svoje historické maximum. EIA odhaduje, že výroba jadrovej energie sa v roku 2024 zvýši o 1,6 % a v roku 2025 o 3,5 %, čím prekoná maximum z roku 2021.

Mnohé krajiny sa rozhodli znovu otvoriť svoje reaktory

Zdôraznil, že zoči-voči problémom s dodávkami vyplývajúcimi z rusko-ukrajinského konfliktu sa mnohé krajiny rozhodli znovu otvoriť svoje reaktory a predĺžiť životnosť svojich existujúcich reaktorov. Táto situácia rozdelila Európsku úniu na dve skupiny – na tých, ktorí podporujú tento zdroj energie, a na tých, ktorí obhajujú jeho zastavenie.

Analytik dodal, že do prvej skupiny na čele s Francúzskom patria regióny ako Švédsko, Spojené kráľovstvo, Poľsko a Fínsko, ktoré budujú nové závody na zvýšenie produkcie. Do druhej skupiny patrí Španielsko so zámerom ukončiť jadrovú odstávku v roku 2035, ako aj Nemecko, ktoré v roku 2023 uzamklo svoje posledné tri elektrárne.