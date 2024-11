Podľa prieskumu využívanie jadrovej energie podporuje 66 percent obyvateľov Slovenska

Atómová elektráreň v Mochovciach. Foto: TASR

Slovenská populácia má pozitívny názor na jadrovú energiu, pričom 66 % opýtaných podporuje jej využívanie na výrobu elektriny a 78 % súhlasí s tým, že jadrová energia vytvára nové pracovné miesta. Okrem toho 69 % respondentov verí, že výstavba nových reaktorov na Slovensku zvýši záujem študentov o štúdium jadrových technológií, aby sa naplnila potreba technických odborníkov pre nedávne a plánované investície, vyplýva z výsledkov prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.

Väčšina obyvateľov Slovenska podľa agentúry ďalej tvrdí, že jadrové elektrárne zabezpečujú stabilné dodávky energie, majú dlhú životnosť a sú zdrojom lacnej energie. „Je zrejmé, že Slováci chápu ekonomické výhody, ktoré krajine môže priniesť čistá, stabilná a dlhodobá výroba jadrovej energie,“ povedal Petr Brzezina, prezident spoločnosti Westinghouse pre Českú republiku a Slovensko, ktorá spoločne so Slovenskou technickou univerzitou predstavila v utorok výsledky prieskumu agentúry. Tri štvrtiny respondentov veria, že do výstavby jadrových reaktorov by mali byť zapojené slovenské firmy. Agentúra zároveň upozornila, že o malých modulárnych jadrových reaktoroch má povedomie len jedna tretina obyvateľov Slovenska.

Prieskum ďalej ukázal, že 42 % opýtaných by podporilo výstavbu jadrovej elektrárne v mieste ich bydliska. Podpora a povedomie o jadrovej energetike prevažuje pritom u mužského pohlavia, doplnil Mikuláš Hanes z NMS Market Research Slovakia. Slovenská vláda by mala v súčasnosti posudzovať rozšírenie novej jadrovej energetiky pomocou pokročilej nasadenej technológie reaktora AP1000 spoločnosti Westinghouse. V júli 2023 mala pritom spoločnosť podpísať memorandá o porozumení so slovenskou štátnou jadrovou spoločnosťou Javys o potenciálnom nasadení reaktorov AP1000 a malých modulárnych reaktorov AP300.