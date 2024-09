Podiel príjmov z ropy a plynu na štátnom rozpočte Ruska má klesnúť na 27 percent

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Fotiniya

Podiel príjmov z ropy a plynu na štátnom rozpočte Ruska bude v roku 2025 predstavovať 27 %, uviedol v pondelok minister financií Anton Siluanov v rozhovore pre televíznu stanicu Rossija 24.

„Podiel príjmov z ropy a plynu bude v budúcom roku menej ako 30 %, presnejšie 27 % podľa našich výpočtov. To je menej ako vo všetkých predchádzajúcich rokoch. A to je dobré. V našich rozpočtových príjmoch sa vzďaľujeme od závislosti od ropy a plynu, to vytvára väčšiu stabilitu pre štruktúru rozpočtu,“ povedal minister a dodal, že podiel príjmov získaných z ropného a plynárenského sektora bude naďalej postupne klesať.

Ruský vicepremiér Alexander Novak predtým uviedol, že kolísanie cien ropy, ktoré vyvolalo napätie na Blízkom východe, ustúpi, keďže geopolitické riziká sú už zohľadnené v cene komodity. Ruské hospodárstvo, ktoré zasiahli sankcie Západu, podľa neho tiež vydrží akýkoľvek tlak na cenové stropy na ruskú ropu.

„Dokážeme prežiť akúkoľvek cenu,“ povedal Novak v rozhovore, ktorý zverejnila v pondelok televízna stanica Al Arabiya News. Rusko podľa ministra bude pokračovať v spolupráci s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj po roku 2025, keď vyprší platnosť súčasnej dohody o obmedzení ťažby ropy rozšírenej skupiny, známej ako aliancia OPEC+.