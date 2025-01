Počas cesty do Moskvy by chcela delegácia otvoriť témy plynu aj vojny, vyhlásil Gašpar

Tibor Gašpar. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Počas pracovnej cesty do Moskvy by chcela slovenská delegácia otvoriť tému dodávok zemného plynu na Slovensko aj tému vojny na Ukrajine. V piatok to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Ako uviedol, zaujíma ho postoj Ruska k možnostiam ukončenia vojny. Dodal, že ak by bola cesta do ukrajinského Kyjeva naplánovaná v inom termíne, zúčastnil by sa na nej. Termíny oboch ciest sa podľa neho prekrývajú. „Ja budem rád, ak nájdu lídri svetových mocností, ako sú Spojené štáty americké, vrátane pána prezidenta Putina, nejaké riešenie, ktoré bude v prospech všetkých. Ja som za mier, som za to, aby sa skončilo to zabíjanie čím skôr, ale tým, že budeme naďalej pomáhať zbrojiť a dodávať zbrane, sa ten konflikt neukončí,“ uviedol.

Počas zahraničnej pracovnej cesty by chcela podľa Gašpara slovenská delegácia otvoriť aj otázku dodávok ruského zemného plynu na Slovensko. Okrem predstaviteľov Dumy by sa mali poslanci parlamentu stretnúť aj s niektorými ministrami, napríklad s ministrom priemyslu. Od spoločnosti Gazprom by chceli vedieť, či dokáže plyn dodať napriek zastaveniu tranzitu komodity cez Ukrajinu. Koncom týždňa by sa mali podpredsedovia NR SR Andrej Danko (SNS), Tibor Gašpar a poslanci NR SR Marián Kéry (Smer-SD), Richard Glück (Smer-SD), Ján Mažgút (Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS) zúčastniť na zahraničnej pracovnej ceste do Moskvy. Odísť by mali 12. januára a vrátiť sa 15. januára. Podľa Gašpara na služobnú cestu do Kyjeva odchádza skupina poslancov z Hlasu-SD a Progresívneho Slovenska 14. januára. O ceste informoval predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD).