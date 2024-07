Plynovod z Poľska sa takmer nevyužíva: Kontrakt ZSE to môže zmeniť

Foto: SITA/AP

Hoci od oficiálneho spustenia plynovodu z poľskej Strachociny do Veľkých Kapušian uplynuli už takmer dva roky, využíva sa zatiaľ iba okrajovo. Slovenský prepravca eustream zaznamenal v uplynulom období niekoľko dodávok zemného plynu v smere zo Slovenska do Poľska, opačným smerom sa zatiaľ plyn nedodával. Podľa informácií ZSE by sa však situácia mala v budúcom roku zmeniť.

Skupina ZSE plánuje v spolupráci s poľským Orlenom dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) najmä z USA, ktorý by sa mal opäť dostať do plynného skupenstva v litovskom termináli v Klaipede a dovážať plynovodom cez Poľsko. „Využijeme severné plynovodné prepojenie, ktoré ešte viac zvyšuje energetickú bezpečnosť a nezávislosť od ruského plynu a ukrajinského tranzitu,“ uviedol predseda predstavenstva a riaditeľ obchodu ZSE Energia Juraj Bayer.

ZSE by chcela pokryť týmito dodávkami približne tretinu plynu pre svojich zákazníkov. Podľa výročnej správy spoločnosť vlani dodala spolu 2717 gigawatthodín zemného plynu, čo je v prepočte približne 260 miliónov kubických metrov (m3). Z Poľska by sa tak mohlo na Slovensko doviezť na základe tohto kontraktu necelých 90 miliónov m3 zemného plynu. Ročná kapacita plynovodu v smere na Slovensko je približne päť miliárd m3 plynu, čo by pokrylo celú spotrebu plynu na Slovensku. Doterajšie slabé využívanie plynovodu je podľa odborníkov dané najmä vysokým využitím regasifikačných kapacít LNG terminálov v Poľsku.