Plošnou energopomocou sa na energie podľa PS milionárom skladajú aj najchudobnejší

FOTO TASR - Martin Baumann

Plošnou energopomocou sa obyvatelia Slovenska vrátane najchudobnejších skupín skladajú na energie aj milionárom. Uviedol to v piatok poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné PS Ivan Štefunko s tým, že nejde o zodpovedný prístup k verejným financiám, najmä v období potrebnej konsolidácie.

„Prekvapenie sa nekoná, vláda dlho predstierala, že hľadá skutočné riešenie na ceny energií. Držali ľudí v neistote celé mesiace a na poslednú chvíľu oznámili, že to dopadlo ako vždy. Plošnou energopomocou sa na energie skladáme aj milionárom. A skladáme sa všetci – aj tí najchudobnejší z nás,“ uviedol Štefunko s tým, že vláda mala 14 mesiacov na to, aby prišla so systémom adresnej energopomoci.„Myslíme si, že to nie je zodpovedný prístup k financiám nás všetkých, špeciálne v situácii, kedy sme pred mesiacom a pol konsolidovali a rôzne transakčné dane alebo väčšie poplatky zasiahli peňaženky obyčajných ľudí,“ podotkol opozičný poslanec.

Dodal, že PS niekoľko mesiacov navrhovalo pomoc prostredníctvom príspevku na bývanie. Zlúčením rôznych štátnych databáz by sa podľa neho dosiahlo to, že by pomoc dostali ľudia, ktorí si ju naozaj zaslúžia.Cena tepla v roku 2025 bude pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.