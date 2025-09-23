Orsted dosiahol veľké víťazstvo v USA: Súd povolil veterný park, akcie vystrelili o 12 %

Akcie dánskej energetickej spoločnosti Orsted vzrástli v utorok predpoludním o 12 % po tom, ako súd v USA rozhodol, že firma môže pokračovať v prácach na projekte Revolution Wind. Už takmer dokončený projekt veterného parku minulý mesiac zastavil americký prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters.

Trumpova administratíva zastavila práce na projekte morského veterného parku neďaleko štátu Rhode Island koncom augusta. Trump je všeobecne známy tým, že veternú energiu odmieta a uprednostňuje fosílne zdroje. Jeho vláda už v apríli urobila rovnaký krok aj voči projektu nórskej firmy Equinor. Neskôr však zákaz po diplomatických aktivitách nórskej vlády zrušila.

Dánsky projekt Revolution Wind, v ktorom 50 % kontroluje Orsted a druhých 50 % firma Skyborn Renewables, bol v čase zastavenia prác hotový na 80 %, pričom zo 65 veterných turbín bolo 45 nainštalovaných. Vláda projekt zastavila pre nešpecifikované „obavy o národnú bezpečnosť“.

Začiatkom septembra Orsted podal v súvislosti s rozhodnutím americkej vlády žalobu s tým, že krok administratívy Donalda Trumpa je nelegálny. Verdikt súdu, ktorý dal za pravdu dánskej firme, je tak nepríjemnou správou pre Trumpa, podľa ktorého sú veterné elektrárne „škaredé, nespoľahlivé a drahé“.

Naopak, pre Orsted to znamená významné víťazstvo. Odkedy totiž Úrad pre správu oceánskej energie (BOEM) rozhodol o zastavení projektu (22. augusta), firma strácala denne približne 2 milióny USD (1,70 milióna eur).

