Opozícia vyzýva vládu na predstavenie pomoci domácnostiam s cenami energií

Opozícia vyzýva vládu, aby bezodkladne predstavila, ako pomôže domácnostiam s nárastom cien energií. Strana SaS chce navrhnúť zvolanie mimoriadnej schôdze v parlamente k energopomoci. Opozičné strany tak reagujú na nárast cien energií v budúcom roku, o ktorom v pondelok informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Za stranu SaS môžem vyhlásiť, že zatiaľ čo koalícia a vláda avizuje mimoriadnu schôdzu ku konšpiráciám o atentáte, tak my budeme iniciovať mimoriadnu schôdzu k cenám energií,“ uviedol poslanec SaS Karol Galek. Doplnil, že od vlády očakávali, že príde s konkrétnymi krokmi, ako chce zastaviť zdražovanie a pomôcť ľuďom s cenami energií. Podľa SaS by energopomoc pre domácnosti mala byť adresná, nie plošná. „Plošnou pomocou dosiahneme len to, že ľudia si vlastne za energie zaplatia dvakrát.

Prvýkrát v cenách, vo faktúrach od svojho dodávateľa, no a druhýkrát práve v tých daniach, ktoré na budúci rok dramaticky porastú,“ uviedol Galek. Na predstavenie adresnej pomoci s cenami energií pre domácnosti vyzvalo aj opozičné KDH. „Po vyhlásení cien zo strany ÚRSO žiadame vládu, aby bezodkladne predstavila plán adresnej pomoci najmä zraniteľným osobám, jednorodičom či seniorom, aby vláda dala jednoznačnú schému, ako bude poskytovať adresnú pomoc. Len adresnou pomocou dokážeme efektívne míňať verejné zdroje,“ uviedol podpredseda KDH Viliam Karas. Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ) ceny plynu v budúcom roku v niektorých prípadoch porastú o vyše 30 %, čo bude pre mnohé domácnosti znamenať nárast výdavkov o stovky eur ročne.

„Vykurovacia sezóna je v plnom prúde a ľudia sa stále nedozvedeli, koľko budú za energie platiť a či vláda pomôže aspoň tým najzraniteľnejším domácnostiam. Táto koalícia núti ľudí uťahovať opasky – zvýšila im dane, zrušila daňový bonus a rodičovský dôchodok, a teraz ich čaká ešte drastické zvýšenie cien za plyn a teplo vo výške stoviek eur. Mnohé domácnosti, najmä rodiny s deťmi, to jednoducho neutiahnu. Energetická chudoba doľahne na ďalšie tisícky rodín,“ uviedla Remišová. Regulované ceny plynu pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria, by sa mali podľa ÚRSO od začiatku januára zvýšiť o 28,63 eura mesačne. Domácnosti, ktoré plyn využívajú iba na varenie, by si mali od nového roka priplatiť 0,96 eura mesačne. Cena elektriny mierne klesne. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v nedeľnej (1. 12.) diskusnej relácii V politike odhadla celkovú výšku energopomoci na ceny plynu v prípade plošnej pomoci na približne 280 miliónov eur. Spresnila, že ide o predbežné odhady.