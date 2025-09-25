Opozícia varuje pred nejasnosťami v adresnej energopomoci: Hrozia vyššie náklady pre štát aj domácnosti?

Opozícia kritizuje návrh zákona o adresnej energopomoci, ktorý vytvára len rámec, ako má vyzerať táto pomoc. Ale jej konkrétny obsah zatiaľ nikto nepozná. V súčasnosti tiež nie je podľa nej jasné, či bude táto pomoc vo forme energopoukážky alebo nejakej úľavy z účtu za energie. Povedali to vo štvrtok opoziční poslanci Ivan Štefunko (PS), Karol Galek a Marián Viskupič (obaja zo SaS) počas debaty o skrátenom legislatívnom konaní k návrhu zákona o adresnej energopomoci.
Galek vyčíslil, že v prípade energopoukážky v hodnote 300 eur pre jednu domácnosť to vyjde štát na 720 miliónov eur. Ak by bola hodnota jednej energopoukážky 500 eur, tak by to stálo 1,4 miliardy eur. Pripomenul, že podľa návrhu zákona o adresnej energopomoci sa oproti tej plošnej, ktorá by bola na úrovni 477 miliónov eur, malo ušetriť 23,8 milióna eur. V návrhu je však aj technická pomoc vo výške 18 miliónov eur. „Nakoniec možnože vďaka adresnej pomoci v objeme 95 % zaplatíme ešte viac, ako keby to bolo v prípade plošnej,“ uviedol Galek.
Ku kritike sa pridal aj Štefunko a vyzval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), aby uviedla konkrétne čísla a mechanizmy k adresnej energopomoci. Zároveň vláda by sa mala podľa neho zaoberať aj domácnosťami, ktoré kúria drevom. Viskupič dodal, že na Slovensku sú domácnosti v energetickej chudobe, ale nie je ich 95 %, keďže medzi nimi sú aj také, ktoré majú vykurované bazény a tým aj vyššiu spotrebu energie. Systém tak nebude podľa neho spravodlivý voči všetkým domácnostiam.
„Máme tu skrátené legislatívne konanie, ktoré tu nemuselo a nemalo byť. Zákon mal byť robený aspoň už v januári tohto roka, ak nie ešte skôr, mohol prejsť kompletným legislatívnym procesom, mohli sa k nemu vyjadriť odborníci, verejnosť a dodávatelia. Veď informácie sú také, že tí dodávatelia netušia ako to bude,“ uzavrel Viskupič.
Návrh zákona sa nepáči ani opozičnému hnutiu KDH. Predseda KDH Milan Majerský na tlačovej konferencii zdôraznil, že nebudú súhlasiť s použitím eurofondov na dotácie cien energií. Ide podľa neho o spaľovanie eurofondov v kotloch. Peniaze, ktoré chce vláda využiť na energodotácie mali podľa neho slúžiť na rozvoj v oblastiach, v ktorých Slovensko zaostáva. KDH tiež nesúhlasí s tým, aby bola pomoc vyplácaná avizovaným 90 % domácností.